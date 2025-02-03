В Нижнем Тагиле произошло ДТП сразу между тремя автомобилями

Posted 3 февраля, 14:23
Published 3 февраля, 14:23
Modified 3 февраля, 14:25
Updated 3 февраля, 14:25
3 февраля в Нижнем Тагиле, в районе Красный камень, произошло дорожно-транспортное происшествие. Синий Opel Corsa двигался по улице Победы в сторону кинотеатра «Красногвардеец», перед ним ехал ВАЗ-2110. В это время житель Нижнего Тагила за рулем Toyota Corolla начал движение, чтобы выехать с парковки. Водитель ВАЗ-2110 не успел затормозить, вследствие чего Opel Corsa врезался в заднюю часть этого автомобиля.
Водитель Toyota Corolla выезжал с парковки и не уступил дорогу ВАЗ-2110. В результате этого произошло ДТП сразу между тремя автомобилями: Opel Corsa, ВАЗ-2110 и Toyota Corolla, — сообщает редакции TagilCity.ru пассажир Opel Corsa Денис, попавший в ДТП.
По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.