В Нижнем Тагиле произошло ДТП сразу между тремя автомобилями

3 февраля в Нижнем Тагиле, в районе Красный камень, произошло дорожно-транспортное происшествие. Синий Opel Corsa двигался по улице Победы в сторону кинотеатра «Красногвардеец», перед ним ехал ВАЗ-2110. В это время житель Нижнего Тагила за рулем Toyota Corolla начал движение, чтобы выехать с парковки. Водитель ВАЗ-2110 не успел затормозить, вследствие чего Opel Corsa врезался в заднюю часть этого автомобиля.