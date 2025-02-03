В Нижнем Тагиле простятся с погибшим зоне СВО работником Уралвагонзавода

Posted 3 февраля, 08:05
Published 3 февраля, 08:05
Modified 3 февраля, 08:07
Updated 3 февраля, 08:07
В ходе специальной военной операции погиб 38-летний Сергей Леонидович Пупков, сотрудник нижнетагильского УВЗ. Сергей находился в зоне СВО с осени 2022 года и служил в мотострелковых войсках.
Боец погиб в январе этого года при выполнении важного боевого задания в ДНР. Он участвовал в освобождении поселка Новопустынка в Покровском районе и был смертельно ранен. За время участия в СВО он неоднократно получал награды за проявленный героизм и мужество.
Прощание с Сергеем Пупковым состоится 4 февраля в Нижнем Тагиле. У него остались жена и трое детей, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».