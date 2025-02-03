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Posted 3 февраля, 08:05

Published 3 февраля, 08:05

Modified 3 февраля, 08:07

Updated 3 февраля, 08:07

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим зоне СВО работником Уралвагонзавода

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим зоне СВО работником Уралвагонзавода

3 февраля 2025, 08:05
Фото: Изображение Midjourney.
В зоне СВО погиб тагильчанин — работник Уралвагонзавода Сергей Пупков.

В ходе специальной военной операции погиб 38-летний Сергей Леонидович Пупков, сотрудник нижнетагильского УВЗ. Сергей находился в зоне СВО с осени 2022 года и служил в мотострелковых войсках.

Боец погиб в январе этого года при выполнении важного боевого задания в ДНР. Он участвовал в освобождении поселка Новопустынка в Покровском районе и был смертельно ранен. За время участия в СВО он неоднократно получал награды за проявленный героизм и мужество.

Прощание с Сергеем Пупковым состоится 4 февраля в Нижнем Тагиле. У него остались жена и трое детей, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

Фото: Реквием НТ

Ранее в Каменске-Уральском проводили в последний путь участника спецоперации Сергея Гусева.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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