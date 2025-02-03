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Posted 3 февраля, 10:29

Published 3 февраля, 10:29

Modified 3 февраля, 10:31

Updated 3 февраля, 10:31

В Нижнем Тагиле составляют перечень улиц, где будет круглосуточное освещение

В Нижнем Тагиле составляют перечень улиц, где будет круглосуточное освещение

3 февраля 2025, 10:29
Фото: tagilcity.ru.
В управлении горхозяйством Нижнего Тагила составляют перечень маршрутов, по которым в ночное время освещение не будет выключаться. Круглосуточную работу фонарей после новогодний праздников уже отметили жители города.

По информации управления городским хозяйством, в соответствии с государственными стандартами после новогодних праздников в темное время суток в Нижнем Тагиле включается наружное освещение. Его работа регламентируется правилами благоустройства, пояснили в управлении.

Сейчас составляется список маршрутов, а также больниц, где освещение будет работать круглосуточно.

В настоящее время в администрациях районов составляется перечень основных автомобильных дорог, по которым идет поток транспорта в вечернее и ночное время, а также перечень больниц, к которым необходимо с помощью искусственного освещения обеспечить безопасный проезд, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

После утверждения перечня, наружное освещение будет работать на этих объектах в течение всего темного времени суток, сообщили в администрации.

Большинство горожан уверены, что работа фонарей в позднее время — хорошее решение.

— В городе стало классно! Светло! Можно и погулять спокойно. Люди с работы возвращаются при свете. У меня сын с тренировки выходит и спокойно идёт домой, на остановку и все видно! — пишут в комментариях группы «ЧС Нижнего Тагила».

— Некоторые люди работают круглосуточно, и возвращаются домой поздно ночьюв потёмках, вообще ничего хорошего.

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