В Нижнем Тагиле составляют перечень улиц, где будет круглосуточное освещение

Posted 3 февраля, 10:29
Published 3 февраля, 10:29
Modified 3 февраля, 10:31
Updated 3 февраля, 10:31
По информации управления городским хозяйством, в соответствии с государственными стандартами после новогодних праздников в темное время суток в Нижнем Тагиле включается наружное освещение. Его работа регламентируется правилами благоустройства, пояснили в управлении.
Сейчас составляется список маршрутов, а также больниц, где освещение будет работать круглосуточно.
В настоящее время в администрациях районов составляется перечень основных автомобильных дорог, по которым идет поток транспорта в вечернее и ночное время, а также перечень больниц, к которым необходимо с помощью искусственного освещения обеспечить безопасный проезд, — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
После утверждения перечня, наружное освещение будет работать на этих объектах в течение всего темного времени суток, сообщили в администрации.
Большинство горожан уверены, что работа фонарей в позднее время — хорошее решение.
— В городе стало классно! Светло! Можно и погулять спокойно. Люди с работы возвращаются при свете. У меня сын с тренировки выходит и спокойно идёт домой, на остановку и все видно! — пишут в комментариях группы «ЧС Нижнего Тагила».
— Некоторые люди работают круглосуточно, и возвращаются домой поздно ночьюв потёмках, вообще ничего хорошего.