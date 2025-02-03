В Свердловской области прошла церемония закладки капсулы времени

Posted 3 февраля, 14:53
Published 3 февраля, 14:53
Modified 3 февраля, 14:55
Updated 3 февраля, 14:55
1 февраля на стадионе «Динамо» турнир по конькобежному спорту собрал более 800 участников из 23 муниципалитетов Свердловской области. Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 100 метров.
В этот же день состоялась церемония закладки капсулы времени с участием именитых спортсменов. Заместитель губернатора Павел Креков подчеркнул важность сохранения традиций здорового образа жизни в регионе.
Напомним, тагильчанин победил в международном фестивале боевых искусств «Кубок Лотоса».