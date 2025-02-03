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Posted 3 февраля, 14:53

Published 3 февраля, 14:53

Modified 3 февраля, 14:55

Updated 3 февраля, 14:55

В Свердловской области прошла церемония закладки капсулы времени

В Свердловской области прошла церемония закладки капсулы времени

3 февраля 2025, 14:53
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прошла церемония закладки капсулы времени.

1 февраля на стадионе «Динамо» турнир по конькобежному спорту собрал более 800 участников из 23 муниципалитетов Свердловской области. Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 100 метров.

В этот же день состоялась церемония закладки капсулы времени с участием именитых спортсменов. Заместитель губернатора Павел Креков подчеркнул важность сохранения традиций здорового образа жизни в регионе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Соревнования#Екатеринбург#Конькобежный спорт
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