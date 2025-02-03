В Свердловской области снизился уровень отравления наркотиками среди подростков

Posted 3 февраля, 11:48
Published 3 февраля, 11:48
Modified 3 февраля, 11:50
Updated 3 февраля, 11:50
По словам токсиколога Андрея Чекмарева, много свердловчан получают отравления различными медикаментами. Также жители региона часто травятся запрещенными веществами, продуктами горения, бытовой химией и спиртными напитками.
При этом специалист отметил, что за прошедший год в области снизилось количество подростков, которые пострадали из-за отравления наркотическими веществами. Всего с таким диагнозом в облцентре острых отравлений было 20% пациентов.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области среди подростков вырос уровень преступности.