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Posted 3 февраля, 11:48

Published 3 февраля, 11:48

Modified 3 февраля, 11:50

Updated 3 февраля, 11:50

В Свердловской области снизился уровень отравления наркотиками среди подростков

В Свердловской области снизился уровень отравления наркотиками среди подростков

3 февраля 2025, 11:48
Фото: 1MI.
Чаще всего жители Свердловской области травились в 2024 году алкоголем и наркотиками.

По словам токсиколога Андрея Чекмарева, много свердловчан получают отравления различными медикаментами. Также жители региона часто травятся запрещенными веществами, продуктами горения, бытовой химией и спиртными напитками.

При этом специалист отметил, что за прошедший год в области снизилось количество подростков, которые пострадали из-за отравления наркотическими веществами. Всего с таким диагнозом в облцентре острых отравлений было 20% пациентов.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области среди подростков вырос уровень преступности.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Здоровье#Подростки#Статистика#Наркотики#18+#Екатеринбург
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