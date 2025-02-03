В Верхнем Тагиле повторное пьяное вождение для горожанки обернулось уголовным делом

Posted 3 февраля, 06:08
Published 3 февраля, 06:08
Modified 3 февраля, 06:10
Updated 3 февраля, 06:10
Автоинспекторы остановили женщину и попросили ее предъявить документы. Свердловчанка сообщила, что у нее нет документов. Кроме того, она была в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе полиции Кировграда.
Выяснилось, что горожанка в минувшем году уже привлекалась за пьяное вождение. В прошлый раз ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на полтора года. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.
Напомним, 1 февраля 2025 года на автодороге Полевской — Екатеринбург пьяный водитель спровоцировал ДТП с другой машиной, в результате которого скончалась девушка.