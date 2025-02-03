В Верхнем Тагиле повторное пьяное вождение для горожанки обернулось уголовным делом

Выяснилось, что горожанка в минувшем году уже привлекалась за пьяное вождение. В прошлый раз ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили прав на полтора года. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. После завершения следствия материалы отправили в суд.