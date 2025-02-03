ВАЗ жестко протаранил большегруз на автотрассе в Полевском

Posted 3 февраля, 16:27
Published 3 февраля, 16:27
Modified 3 февраля, 16:29
Updated 3 февраля, 16:29
В Полевском сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал человек. ДТП произошло около 16:20 понедельника, 3 февраля, на 42-м километре дороги «Екатеринбург — Полевской». Водитель отечественного авто, 18-летний юноша, не соблюдал дистанцию и столкнулся с большегрузом Ford, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате аварии пострадал 18-летний пассажир ВАЗ 2110. Его доставили в Полевскую больницу. Оба водителя были трезвы. Полиция провела необходимые действия на месте, проводится проверка.
Ранее в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля.