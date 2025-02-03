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Posted 3 февраля, 16:27

Published 3 февраля, 16:27

Modified 3 февраля, 16:29

Updated 3 февраля, 16:29

В Полевском водитель ВАЗ врезался в фуру и оказался в больнице

ВАЗ жестко протаранил большегруз на автотрассе в Полевском

3 февраля 2025, 16:27
Фото: УГИБДД по Свердловской области.

В Полевском водитель ВАЗ врезался в фуру и оказался в больнице

На автодороге в Полевском в результате ДТП получил травмы водитель отечественного автомобиля марки ВАЗ. Он не держал дистанцию и врезался в грузовик Ford.

В Полевском сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал человек. ДТП произошло около 16:20 понедельника, 3 февраля, на 42-м километре дороги «Екатеринбург — Полевской». Водитель отечественного авто, 18-летний юноша, не соблюдал дистанцию и столкнулся с большегрузом Ford, которым управлял 50-летний мужчина.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате аварии пострадал 18-летний пассажир ВАЗ 2110. Его доставили в Полевскую больницу. Оба водителя были трезвы. Полиция провела необходимые действия на месте, проводится проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Полевской#ВАЗ#Водители#Грузовик#Екатеринбург
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