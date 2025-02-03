Владельцы старых автомобилей на Урале будут платить штрафы за загрязнение воздуха

Posted 3 февраля, 10:31
Published 3 февраля, 10:31
Modified 3 февраля, 10:33
Updated 3 февраля, 10:33
В обновленных правилах техосмотра сейчас прописаны требования к экостандартам выхлопных газов. Размер штрафов составляет от двух до пяти тысяч рублей. Если автомобилист не устранить нарушения — ему придется утилизировать машину, пишет ЕАН.
В целом правила техосмотра стали более жесткими. Отказать в его прохождении могут даже из-за потрескавшегося лобового стекла.
Напомним, в Нижнем Тагиле предприятие ЕВРАЗ НТМК устранило нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.