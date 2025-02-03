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Posted 3 февраля, 10:31

Published 3 февраля, 10:31

Modified 3 февраля, 10:33

Updated 3 февраля, 10:33

Владельцы старых автомобилей на Урале будут платить штрафы за загрязнение воздуха

Владельцы старых автомобилей на Урале будут платить штрафы за загрязнение воздуха

3 февраля 2025, 10:31
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Свердловской области, у которых есть автомобили старше 10 лет, будут платить штрафы за несоблюдение экологических норм. Новые правила техосмотра начали действовать с 1 февраля 2025 года.

В обновленных правилах техосмотра сейчас прописаны требования к экостандартам выхлопных газов. Размер штрафов составляет от двух до пяти тысяч рублей. Если автомобилист не устранить нарушения — ему придется утилизировать машину, пишет ЕАН.

В целом правила техосмотра стали более жесткими. Отказать в его прохождении могут даже из-за потрескавшегося лобового стекла.

Напомним, в Нижнем Тагиле предприятие ЕВРАЗ НТМК устранило нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Россия#Деньги#Техосмотр#Правила#Штрафы#Екатеринбург#Автомобили
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