Юрист сообщил об уточнении требований к техническому состоянию авто с февраля

Posted 3 февраля, 11:00
Published 3 февраля, 11:00
Modified 6 февраля, 10:58
Updated 6 февраля, 10:58
«Более скрупулёзно будет проводиться проверка на внешние повреждения, исправность световых приборов, системы тормозов, двигателя, давления в шинах, уровней технических жидкостей, состояние подвески, исправности дверных замков, ручек, зеркал и ремней безопасности. При наличии трещин владельцу ТС могут отказать в прохождении технического осмотра», — сказал юрист.
Он также обратил внимание на то, что ужесточатся экологические требования к выхлопам автомобилей.
«Что потребует приведения в порядок маслосъёмных колец и колпачков, смены свечей, очистки катализатора и т. д. Ведь именно за нарушение экологических стандартов можно получить штраф от 2 до 5 тыс. рублей», — добавил собеседник RT.
Специалист предположил, что стоимость прохождения ТО подорожает примерно на 7,5%.
«Для миллионов автолюбителей новость об ужесточении требований к техническому состоянию авто потребует дополнительных вложений, ведь средний возраст эксплуатируемых в России авто — чуть более 15 лет, это 70% нашего автопарка», — заключил Соловьёв.