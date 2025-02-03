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Posted 3 февраля, 11:00

Published 3 февраля, 11:00

Modified 6 февраля, 10:58

Updated 6 февраля, 10:58

Юрист сообщил об уточнении требований к техническому состоянию авто с февраля

3 февраля 2025, 11:00
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал, что с 1 февраля 2025 года произойдёт корректировка требований к техническому состоянию авто.

«Более скрупулёзно будет проводиться проверка на внешние повреждения, исправность световых приборов, системы тормозов, двигателя, давления в шинах, уровней технических жидкостей, состояние подвески, исправности дверных замков, ручек, зеркал и ремней безопасности. При наличии трещин владельцу ТС могут отказать в прохождении технического осмотра», — сказал юрист.

Он также обратил внимание на то, что ужесточатся экологические требования к выхлопам автомобилей.

«Что потребует приведения в порядок маслосъёмных колец и колпачков, смены свечей, очистки катализатора и т. д. Ведь именно за нарушение экологических стандартов можно получить штраф от 2 до 5 тыс. рублей», — добавил собеседник RT.

Специалист предположил, что стоимость прохождения ТО подорожает примерно на 7,5%.

«Для миллионов автолюбителей новость об ужесточении требований к техническому состоянию авто потребует дополнительных вложений, ведь средний возраст эксплуатируемых в России авто — чуть более 15 лет, это 70% нашего автопарка», — заключил Соловьёв.

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