Зарезавшего невесту после свадьбы американца задержали в Мексике после 13 лет поисков

Posted 3 февраля, 05:03
Published 3 февраля, 05:03
Modified 3 февраля, 05:03
Updated 3 февраля, 05:03
Жертвой американца стала невеста Эстрелла Каррера, с которой он расправился через несколько часов после свадьбы в Чикаго в 2012 году, пишет 360.ru.
Тело девушки в праздничном платье нашли в ванной ее квартиры. С заявлением в полицию о пропажи Карреры обратились родные, когда она не пришла забрать двоих детей.
Следователи ФБР установили, что Хименес расправился с невестой в своей машине, а после затащил труп в квартиру и уехал. После этого он связался с сестрой, которой сообщил, что оставил свою невесту истекать кровью.
Быстро найти Хименеса следователи не смогли и 2019 году включили его в список самых разыскиваемых убийц.
После задержания в Мексике американца экстрадируют домой, где он предстанет перед судом.