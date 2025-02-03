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Posted 3 февраля, 05:03

Published 3 февраля, 05:03

Modified 3 февраля, 05:03

Updated 3 февраля, 05:03

Зарезавшего невесту после свадьбы американца задержали в Мексике после 13 лет поисков

3 февраля 2025, 05:03
Включенного в список ФБР самых разыскиваемых убийц Арнольдо Хименеса задержали в Мексике после 13 лет поисков. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Жертвой американца стала невеста Эстрелла Каррера, с которой он расправился через несколько часов после свадьбы в Чикаго в 2012 году, пишет 360.ru.

Тело девушки в праздничном платье нашли в ванной ее квартиры. С заявлением в полицию о пропажи Карреры обратились родные, когда она не пришла забрать двоих детей.

Следователи ФБР установили, что Хименес расправился с невестой в своей машине, а после затащил труп в квартиру и уехал. После этого он связался с сестрой, которой сообщил, что оставил свою невесту истекать кровью.

Быстро найти Хименеса следователи не смогли и 2019 году включили его в список самых разыскиваемых убийц.

После задержания в Мексике американца экстрадируют домой, где он предстанет перед судом.

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