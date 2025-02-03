Женщина скончалась в очереди в больнице Нижнего Тагила

Медики немедленно приступили к оказанию первой помощи, пытаясь спасти жизнь пациентки. Однако, несмотря на все усилия, вернуть ее к жизни не удалось. Свидетели трагедии сообщают, что врачи сделали все возможное для спасения женщины: поставили капельницу, проводили искусственное дыхание и массаж сердца. Но все эти меры оказались бесполезными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».