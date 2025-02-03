Женщина скончалась в очереди в больнице Нижнего Тагила

Posted 3 февраля, 17:17
Published 3 февраля, 17:17
Modified 3 февраля, 17:19
Updated 3 февраля, 17:19
По словам очевидцев, женщина пришла в поликлинику на улице Окунева, 30, примерно в 9 часов утра. Она поднялась на третий этаж, где находилась регистратура, и заняла место в длинной очереди. Через некоторое время, как сообщают свидетели, женщине внезапно стало плохо — она потеряла сознание.
Медики немедленно приступили к оказанию первой помощи, пытаясь спасти жизнь пациентки. Однако, несмотря на все усилия, вернуть ее к жизни не удалось. Свидетели трагедии сообщают, что врачи сделали все возможное для спасения женщины: поставили капельницу, проводили искусственное дыхание и массаж сердца. Но все эти меры оказались бесполезными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».