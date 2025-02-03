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Posted 3 февраля, 17:17

Published 3 февраля, 17:17

Modified 3 февраля, 17:19

Updated 3 февраля, 17:19

Женщина скончалась в очереди в больнице Нижнего Тагила

Женщина скончалась в очереди в больнице Нижнего Тагила

3 февраля 2025, 17:17
Фото: Инцидент Нижний Тагил.
3 февраля в одном из медицинских учреждений Нижнего Тагила пожилая пациентка скончалась прямо в очереди к врачу, ожидая приема.

По словам очевидцев, женщина пришла в поликлинику на улице Окунева, 30, примерно в 9 часов утра. Она поднялась на третий этаж, где находилась регистратура, и заняла место в длинной очереди. Через некоторое время, как сообщают свидетели, женщине внезапно стало плохо — она потеряла сознание.

Медики немедленно приступили к оказанию первой помощи, пытаясь спасти жизнь пациентки. Однако, несмотря на все усилия, вернуть ее к жизни не удалось. Свидетели трагедии сообщают, что врачи сделали все возможное для спасения женщины: поставили капельницу, проводили искусственное дыхание и массаж сердца. Но все эти меры оказались бесполезными, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

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