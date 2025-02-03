Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на медленный интернет и лишилась 1 млн рублей

После этого незнакомец сказал, что составит заявку и попросил прислать ему в мессенджер слово «тест». Ей прислали файл с расширением, который нужно было запустить. После запуска на телефоне появилась надпись «Обновление», а с банковского счета пропал миллион рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.