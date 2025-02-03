tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 05:38

Published 3 февраля, 05:38

Modified 3 февраля, 05:40

Updated 3 февраля, 05:40

Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на медленный интернет и лишилась 1 млн рублей

Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на медленный интернет и лишилась 1 млн рублей

3 февраля 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга миллион рублей после того, как она пожаловалась на медленную работу мобильного интернета.

Екатеринбурженке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником сотовой компании, стал спрашивать, все ли устраивает ее в тарифе. Горожанка сообщила, что мобильный интернет работает не очень быстро, пишет Е1.

После этого незнакомец сказал, что составит заявку и попросил прислать ему в мессенджер слово «тест». Ей прислали файл с расширением, который нужно было запустить. После запуска на телефоне появилась надпись «Обновление», а с банковского счета пропал миллион рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Напомним, житель Нижнего Тагила отдал мошенникам более 800 тысяч рублей.

В Первоуральске осудили 12 участников организованной группы мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского брал деньги за получение водительских прав и исчезалЖитель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублейМужчина притворялся пилотом авиакомпании и выманивал деньги у жителей Екатеринбурга
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Банк#Интернет#Криминал#Мошенничество#Пенсионерка#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика