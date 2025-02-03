Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на медленный интернет и лишилась 1 млн рублей

Posted 3 февраля, 05:38
Published 3 февраля, 05:38
Modified 3 февраля, 05:40
Updated 3 февраля, 05:40
Екатеринбурженке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником сотовой компании, стал спрашивать, все ли устраивает ее в тарифе. Горожанка сообщила, что мобильный интернет работает не очень быстро, пишет Е1.
После этого незнакомец сказал, что составит заявку и попросил прислать ему в мессенджер слово «тест». Ей прислали файл с расширением, который нужно было запустить. После запуска на телефоне появилась надпись «Обновление», а с банковского счета пропал миллион рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.
Напомним, житель Нижнего Тагила отдал мошенникам более 800 тысяч рублей.