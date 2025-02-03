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Posted 3 февраля, 09:29

Published 3 февраля, 09:29

Modified 3 февраля, 09:31

Updated 3 февраля, 09:31

Житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в тюрьму за убийство сожительницы

Житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в тюрьму за убийство сожительницы

3 февраля 2025, 09:29
Фото: Изображение Midjourney.
35-летний мужчина в Нижнем Тагиле избил до смерти сожительницу. Происшествие случилось 31 мая 2023 года.

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора. Тагильчанин стал избивать руками сожительницу, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Вскоре она умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Горожанина арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. После того, как прошло следствие, материалы были переданы в суд. Подсудимого приговорили к девяти годам и пяти месяцам ИК строгого режима.

Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге пьяный мужчина убил ножом своего знакомого, с которым у него произошел конфликт.

Житель Верхотурья убил топором знакомого
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