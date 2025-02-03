Житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в тюрьму за убийство сожительницы

Posted 3 февраля, 09:29
Published 3 февраля, 09:29
Modified 3 февраля, 09:31
Updated 3 февраля, 09:31
Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора. Тагильчанин стал избивать руками сожительницу, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Вскоре она умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Горожанина арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. После того, как прошло следствие, материалы были переданы в суд. Подсудимого приговорили к девяти годам и пяти месяцам ИК строгого режима.
Напомним, в январе 2025 года в Екатеринбурге пьяный мужчина убил ножом своего знакомого, с которым у него произошел конфликт.