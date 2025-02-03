Житель Нижнего Тагила отправится на 9,5 лет в тюрьму за убийство сожительницы

Мужчина и женщина вместе употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними началась ссора. Тагильчанин стал избивать руками сожительницу, в результате чего она получила черепно-мозговую травму. Вскоре она умерла на месте ЧП, рассказали в пресс-службе регионального МВД.