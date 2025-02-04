10 миллионов выделено на охрану библиотек в Нижнем Тагиле

Posted 4 февраля, 12:19
Published 4 февраля, 12:19
Modified 4 февраля, 12:22
Updated 4 февраля, 12:22
Охранять библиотеки необходимо с 10 марта по 30 декабря 2025 года. Всего в списке значатся 18 объектов в разных районах города, в том числе культурный центр на улице Карла Маркса, 20А.
Согласно документации, на посту должен находиться один охранник в форменной одежде с эмблемой, оружия у него будет. В обязанности работника будет входить комплексная безопасность.
В библиотеки не пустят посетителей в состоянии алкогольного опьянения, наркотического состояния и неадекватного поведения, выяснила редакция TagilCity.ru. Также на объектах есть ограничения к посещению с большими сумками, их можно сдать на хранение в гардероб.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, подрядчику необходимо усилить охрану в течение 20 минут. Заявки на тендер принимаются до 10 февраля 2025 года.
Напомним, что на круглосуточную охрану 14 музеев в Нижнем Тагиле было выделено 1,2 миллиона рублей.