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Posted 4 февраля, 12:19

Published 4 февраля, 12:19

Modified 4 февраля, 12:22

Updated 4 февраля, 12:22

10 миллионов выделено на охрану библиотек в Нижнем Тагиле

10 миллионов выделено на охрану библиотек в Нижнем Тагиле

4 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI.
Подрядчика для оказания услуг охраны ищет администрация Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. На это выделяется чуть более 10 миллионов рублей.

Охранять библиотеки необходимо с 10 марта по 30 декабря 2025 года. Всего в списке значатся 18 объектов в разных районах города, в том числе культурный центр на улице Карла Маркса, 20А.

Согласно документации, на посту должен находиться один охранник в форменной одежде с эмблемой, оружия у него будет. В обязанности работника будет входить комплексная безопасность.

В библиотеки не пустят посетителей в состоянии алкогольного опьянения, наркотического состояния и неадекватного поведения, выяснила редакция TagilCity.ru. Также на объектах есть ограничения к посещению с большими сумками, их можно сдать на хранение в гардероб.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, подрядчику необходимо усилить охрану в течение 20 минут. Заявки на тендер принимаются до 10 февраля 2025 года.

Напомним, что на круглосуточную охрану 14 музеев в Нижнем Тагиле было выделено 1,2 миллиона рублей.

Охрана здания администрации Нижнего Тагила обойдется в 5,7 млн
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Подрядчик#Библиотека#Охрана#Екатеринбург#Закупка
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