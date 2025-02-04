Аналитик: юридических оснований для отставки Макрона нет

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT отметил, что президента Франции Эммануэля Макрона «многие не любят», но оснований для его отставки нет.

Так собеседник RT прокомментировал заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о том, что Макрон готовит госпереворот во Франции, подготавливая почву к якобы третьему президентскому сроку. «Макроном во Франции многие недовольны, рейтинг его низкий — 25—30%. Многие требуют его отставки, но юридических оснований для того, чтобы Макрон ушёл со своего поста, нет… Но то, что его многие не любят, а то и ненавидят, — это да. Он непопулярен», — сказал Фёдоров. Он добавил, что Макрон переключился на международную повестку, а внутри страны его влияние «сильно подрезано». «Его задача — усидеть до 2027 года и не привести к очередному политическому кризису, а потом спокойно уйти. Потому что досрочный уход станет концом его карьеры», — заключил аналитик.