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Posted 4 февраля, 10:03

Published 4 февраля, 10:03

Modified 4 февраля, 10:04

Updated 4 февраля, 10:04

Аналитик: юридических оснований для отставки Макрона нет

4 февраля 2025, 10:03
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с RT отметил, что президента Франции Эммануэля Макрона «многие не любят», но оснований для его отставки нет.

Так собеседник RT прокомментировал заявление лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо о том, что Макрон готовит госпереворот во Франции, подготавливая почву к якобы третьему президентскому сроку.

«Макроном во Франции многие недовольны, рейтинг его низкий — 25—30%. Многие требуют его отставки, но юридических оснований для того, чтобы Макрон ушёл со своего поста, нет… Но то, что его многие не любят, а то и ненавидят, — это да. Он непопулярен», — сказал Фёдоров.

Он добавил, что Макрон переключился на международную повестку, а внутри страны его влияние «сильно подрезано».

«Его задача — усидеть до 2027 года и не привести к очередному политическому кризису, а потом спокойно уйти. Потому что досрочный уход станет концом его карьеры», — заключил аналитик.
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