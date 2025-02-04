Депутат ГД предложил обязать маркетплейсы размещать на первых позициях товары из РФ

Posted 4 февраля, 13:25
Published 4 февраля, 13:25
Modified 4 февраля, 13:31
Updated 4 февраля, 13:31
Сообщается, что первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение Госдумы законопроект. Им предлагается обязать российские маркетплейсы размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в поисковике товары отечественного производства, пишет VSE42.RU.
Изменения планируется внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Цель предлагаемой инициативы — дать преимущество российским производителям, а также улучшить реализацию их товаров, передает ТАСС.