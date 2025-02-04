Депутат ГД предложил обязать маркетплейсы размещать на первых позициях товары из РФ

Сообщается, что первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение Госдумы законопроект. Им предлагается обязать российские маркетплейсы размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в поисковике товары отечественного производства, пишет VSE42.RU.