Екатеринбуржцев инструктируют о правилах поведения в случае налета дронов

В данных памятках говорится, что в случае атаки жителям надо спуститься в подвалы. Тем кто едет на машине — выйти из транспорта и спрятаться в ближайшем здании. А тем кто на улице, так же надо искать укрытие на остановке, в подвале ближайшего дома или в метро.