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Posted 4 февраля, 14:53

Published 4 февраля, 14:53

Modified 4 февраля, 14:55

Updated 4 февраля, 14:55

Екатеринбуржцев инструктируют о правилах поведения в случае налета дронов

Екатеринбуржцев инструктируют о правилах поведения в случае налета дронов

4 февраля 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржцев инструктируют с помощью памяток о правилах поведения при атаке дронов.

Памятку распространяют Управляющие компании столицы Среднего Урала. Ее рассылают в общедомовые чаты. В текстах говорится, какие действия необходимо предпринять, если город атаковали беспилотники, сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от своих читателей.

Такие же памятки рассылают коммунальные компании в Ревде и Алапаевске. Это связано с тем, что украинские военные имеют в своем арсенале беспилотники, способные долететь до Урала.

В данных памятках говорится, что в случае атаки жителям надо спуститься в подвалы. Тем кто едет на машине — выйти из транспорта и спрятаться в ближайшем здании. А тем кто на улице, так же надо искать укрытие на остановке, в подвале ближайшего дома или в метро.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Безопасность#Меры безопасности#Дрон#Дроны#Екатеринбург
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