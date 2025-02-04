Екатеринбуржцев инструктируют о правилах поведения в случае налета дронов

Posted 4 февраля, 14:53
Published 4 февраля, 14:53
Modified 4 февраля, 14:55
Updated 4 февраля, 14:55
Памятку распространяют Управляющие компании столицы Среднего Урала. Ее рассылают в общедомовые чаты. В текстах говорится, какие действия необходимо предпринять, если город атаковали беспилотники, сообщает ЕАН со ссылкой на информацию от своих читателей.
Такие же памятки рассылают коммунальные компании в Ревде и Алапаевске. Это связано с тем, что украинские военные имеют в своем арсенале беспилотники, способные долететь до Урала.
В данных памятках говорится, что в случае атаки жителям надо спуститься в подвалы. Тем кто едет на машине — выйти из транспорта и спрятаться в ближайшем здании. А тем кто на улице, так же надо искать укрытие на остановке, в подвале ближайшего дома или в метро.
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