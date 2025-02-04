Эксперты проверят качество воздуха после пожара в поселке под Екатеринбургом

Санврачи рекомендуют местным жителям, которые живут около места пожара, по возможности оставаться дома, снять контактные линзы, закрыть окна, чаще мыть полы и поверхности, больше пить, делать промывание носа, глаз и горла, на улице пользоваться респираторами и масками.