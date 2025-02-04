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Posted 4 февраля, 04:40

Published 4 февраля, 04:40

Modified 4 февраля, 04:42

Updated 4 февраля, 04:42

Эксперты проверят качество воздуха после пожара в поселке под Екатеринбургом

Эксперты проверят качество воздуха после пожара в поселке под Екатеринбургом

4 февраля 2025, 04:40
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Полеводство под Екатеринбургом в связи с пожаром пройдет проверка качества воздуха около ближайшего жилого здания.

Исследования проводят сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии». Эксперты дадут оценку качеству воздуха по опасным веществам, которые свойственны для данного пожара, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Санврачи рекомендуют местным жителям, которые живут около места пожара, по возможности оставаться дома, снять контактные линзы, закрыть окна, чаще мыть полы и поверхности, больше пить, делать промывание носа, глаз и горла, на улице пользоваться респираторами и масками.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 4 февраля 2025 года в поселке вспыхнул огонь в цехе, где производится полиэтилен.

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