Эксплуатация грузовиков из КНР в России вызывает проблемы

Posted 4 февраля, 05:44
Published 4 февраля, 05:44
Modified 4 февраля, 05:44
Updated 4 февраля, 05:44
По информации, представленной вице-президентом Национального автомобильного союза (НАС) Антоном Шапариным, в Росстандарте уже задумываются о приостановке в РФ деятельности одного из крупнейших автопроизводителей КНР. Это может произойти в случае подтверждения наличия в автомобилях дефектных комплектующих (сидений). В интервью эксперт рассказал корреспонденту «Ридуса» Виталию Горностаеву о сложившейся ситуации.
По словам Антона Шапарина, если производитель подтвердит наличие данного прецедента, Росстандарт будет обязан отозвать некачественно собранные автомобили, а все пострадавшие россияне вправе обратиться в судебные органы с исками к производителю. Также Росстандарт может приостановить деятельность производителя на территории России на 90 дней и налагать на него значительные штрафы, а затем через суд ввести еще большие штрафы.
Китайский автопром в настоящее время является «монополистом» в РФ по причине изменившейся рыночной ситуации. Компании из КНР пользуются этим, чувствуя себя в России слишком фривольно. Качество продукции падает, а цены растут, при этом не соблюдаются стандарты безопасности при производстве новых авто. В первую очередь это касается средних и тяжелых коммерческих автомобилей и автобусов.
В ходе эксплуатации грузовых автомобилей китайского производства россияне отмечают такие проблемы, как отсутствие деталей и запчастей для ремонта. Владельцы и водители сообщают, что хуже всего обстоит дело с электроникой, кузовными частями и с каталожными деталями, которые нельзя заменить аналогами от других производителей.
Важной проблемой является задержка поставок запчастей для ремонта и обслуживания. Многие из китайских компаний не позаботились о том, чтобы обзавестись в России своими складами. Поэтому сроки поставки ряда деталей непосредственно из Китая иногда составляют месяцы.
Для владельцев легковых авто такие задержки чреваты бытовыми неудобствами, но в бизнесе грузоперевозок подобные ситуации вызывают простои и огромные убытки.