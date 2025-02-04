Эксплуатация грузовиков из КНР в России вызывает проблемы

По словам Антона Шапарина, если производитель подтвердит наличие данного прецедента, Росстандарт будет обязан отозвать некачественно собранные автомобили, а все пострадавшие россияне вправе обратиться в судебные органы с исками к производителю. Также Росстандарт может приостановить деятельность производителя на территории России на 90 дней и налагать на него значительные штрафы, а затем через суд ввести еще большие штрафы.