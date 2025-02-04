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Posted 4 февраля, 06:47

Published 4 февраля, 06:47

Modified 4 февраля, 06:49

Updated 4 февраля, 06:49

ГК «КОРТРОС» стала лидером по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году

ГК «КОРТРОС» стала лидером по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году

4 февраля 2025, 06:47
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Согласно данным сервиса bnMAP.pro, девелопер ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлен АО СЗ «РСГ-Академическое») стал лидером по количеству сделок, заключенных в 2024 году в Екатеринбурге.

Всего девелопер реализовал 2 тысячи 545 лотов общей площадью 102 тысячи 5 метров квадратных. Общий объем проданной за прошлый год недвижимости в Екатеринбурге составил 1,17 млн квадратных метров. Число сделок достигло 25 тысяч 321 штуки. Доля ГК «КОРТРОС» на рынке поднялась до 10,1% по количеству реализованных лотов, что делает компанию крупнейшим игроком среди застройщиков Екатеринбурга.

Примечательно, что, согласно статистике, наибольшим спросом пользовались квартиры площадью 35–40 квадратных метров. На них пришлось почти 15% сделок. Треть сделок — лоты стоимостью от 4 до 6 млн рублей.

ГК «КОРТРОС» активно развивает Академический район столицы Свердловской области, предлагая жилье с современной инфраструктурой, благоустроенной средой и удобной транспортной доступностью. Эксперты говорят, что спрос на квартиры в этом районе продолжает расти, а динамика продаж подтверждает высокий уровень доверия покупателей к девелоперу.

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