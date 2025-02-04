ГК «КОРТРОС» стала лидером по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году

Всего девелопер реализовал 2 тысячи 545 лотов общей площадью 102 тысячи 5 метров квадратных. Общий объем проданной за прошлый год недвижимости в Екатеринбурге составил 1,17 млн квадратных метров. Число сделок достигло 25 тысяч 321 штуки. Доля ГК «КОРТРОС» на рынке поднялась до 10,1% по количеству реализованных лотов, что делает компанию крупнейшим игроком среди застройщиков Екатеринбурга.