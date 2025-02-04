ГК «КОРТРОС» стала лидером по продажам недвижимости в Екатеринбурге в 2024 году

Posted 4 февраля, 06:47
Published 4 февраля, 06:47
Modified 4 февраля, 06:49
Updated 4 февраля, 06:49
Всего девелопер реализовал 2 тысячи 545 лотов общей площадью 102 тысячи 5 метров квадратных. Общий объем проданной за прошлый год недвижимости в Екатеринбурге составил 1,17 млн квадратных метров. Число сделок достигло 25 тысяч 321 штуки. Доля ГК «КОРТРОС» на рынке поднялась до 10,1% по количеству реализованных лотов, что делает компанию крупнейшим игроком среди застройщиков Екатеринбурга.
Примечательно, что, согласно статистике, наибольшим спросом пользовались квартиры площадью 35–40 квадратных метров. На них пришлось почти 15% сделок. Треть сделок — лоты стоимостью от 4 до 6 млн рублей.
ГК «КОРТРОС» активно развивает Академический район столицы Свердловской области, предлагая жилье с современной инфраструктурой, благоустроенной средой и удобной транспортной доступностью. Эксперты говорят, что спрос на квартиры в этом районе продолжает расти, а динамика продаж подтверждает высокий уровень доверия покупателей к девелоперу.