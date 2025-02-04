Гуманитарную помощь бойцам на СВО собирают в школах Нижнего Тагила

Posted 4 февраля, 15:15
Published 4 февраля, 15:15
Modified 4 февраля, 15:17
Updated 4 февраля, 15:17
Затем все собранное в школах отвезут во Дворец молодежи и отправят в зону СВО.
Принимаются не только продукты, среди которых в списках значатся консервы, сладости, чай, кофе, пюре, каша и лапша быстрого приготовления, майонез. Также военные нуждаются в перевязочных материалах и медикаментах (антибиотики, обезболивающие, от температуры, от давления, спреи от насморка, капли ушные и глазные).
Кроме того, волонтеры собирают любой ручной инструмент и электроинструмент. Еще бойцам из Нижнего Тагила отправят белье, стельки и тепловые пушки, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что гуманитарную помощь на СВО также собирают в здании администрации ГГО.