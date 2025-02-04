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Posted 4 февраля, 15:15

Published 4 февраля, 15:15

Modified 4 февраля, 15:17

Updated 4 февраля, 15:17

Гуманитарную помощь бойцам на СВО собирают в школах Нижнего Тагила

Гуманитарную помощь бойцам на СВО собирают в школах Нижнего Тагила

4 февраля 2025, 15:15
Фото: 1MI.
Сбор гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО объявлен в школах Нижнего Тагила. Принести необходимые для бойцов вещи просят до 10 февраля.

Затем все собранное в школах отвезут во Дворец молодежи и отправят в зону СВО.

Принимаются не только продукты, среди которых в списках значатся консервы, сладости, чай, кофе, пюре, каша и лапша быстрого приготовления, майонез. Также военные нуждаются в перевязочных материалах и медикаментах (антибиотики, обезболивающие, от температуры, от давления, спреи от насморка, капли ушные и глазные).

Кроме того, волонтеры собирают любой ручной инструмент и электроинструмент. Еще бойцам из Нижнего Тагила отправят белье, стельки и тепловые пушки, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что гуманитарную помощь на СВО также собирают в здании администрации ГГО.

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