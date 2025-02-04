Источник 360. ru: ученик удалил второго ножом в школе на Урале за слова о матери

Posted 4 февраля, 09:00
Published 4 февраля, 09:00
Modified 4 февраля, 09:01
Updated 4 февраля, 09:01
Об этом 360.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Один ученик начал плохо говорить про мать второго ученика. И он его пырнул в спину. Лежит в реанимации», — добавил собеседник 360.ru.
Официально данные о состоянии мальчика пока не подтверждены. Мы обратились за официальным комментарием в региональный СКР, но на момент публикации новость получить его оперативно не удалось.
Все обстоятельства уточняются.