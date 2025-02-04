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Posted 4 февраля, 09:00

Published 4 февраля, 09:00

Modified 4 февраля, 09:01

Updated 4 февраля, 09:01

Источник 360. ru: ученик удалил второго ножом в школе на Урале за слова о матери

4 февраля 2025, 09:00
По предварительным данным, причиной поножовщины, которую устроил один из учеников школы в Екатеринбурге, стали оскорбления его матери со стороны другого мальчика.

Об этом 360.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Один ученик начал плохо говорить про мать второго ученика. И он его пырнул в спину. Лежит в реанимации», — добавил собеседник 360.ru.

Официально данные о состоянии мальчика пока не подтверждены. Мы обратились за официальным комментарием в региональный СКР, но на момент публикации новость получить его оперативно не удалось.

Все обстоятельства уточняются.

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