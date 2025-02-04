Как выбрать ноутбук

HDMI (High Definition Multimedia Interface) — это стандарт для передачи аудио- и видеосигнала. Он стал неотъемлемой частью любого современного ноутбука, так как позволяет подключать устройство к телевизорам, проекторам и внешним мониторам. HDMI поддерживает разрешение до 4K и даже выше в новых версиях. Обязательно наличие HDMI-порта для тех, кто часто работает с мультимедийным контентом.