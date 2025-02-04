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Posted 4 февраля, 11:33

Published 4 февраля, 11:33

Modified 4 февраля, 11:35

Updated 4 февраля, 11:35

Киоски на улицах Екатеринбурга будут демонтировать за сутки

Киоски на улицах Екатеринбурга будут демонтировать за сутки

4 февраля 2025, 11:33
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге ужесточают сроки сноса нестационарных торговых объектов. Теперь на это будет отводиться от трех до 24 часов.

На сегодняшний день владельцем НТО дается для сноса пять суток. Однако, на заседании гордумы Екатеринбурга решили внести поправки в положение.

Теперь, после того, как будет вынесено решение о комиссии о демонтаже, торговые палатки необходимо убрать в течение трех часов, а остальные объекты — в течение 24 часов.

Если собственники не сделают это добровольно, что работами по сносу в течение 45 дней займется районная администрация, пишет Правда УРФО.

Напомним, что к концу 2025 года в столице Урала власти планируют снести почти все киоски.

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#Евгения Сафина#Общество#Торговля#Мэрия#Снос#Продавец#Покупатель#Киоски#Екатеринбург
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