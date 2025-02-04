Киоски на улицах Екатеринбурга будут демонтировать за сутки

Posted 4 февраля, 11:33
Published 4 февраля, 11:33
Modified 4 февраля, 11:35
Updated 4 февраля, 11:35
На сегодняшний день владельцем НТО дается для сноса пять суток. Однако, на заседании гордумы Екатеринбурга решили внести поправки в положение.
Теперь, после того, как будет вынесено решение о комиссии о демонтаже, торговые палатки необходимо убрать в течение трех часов, а остальные объекты — в течение 24 часов.
Если собственники не сделают это добровольно, что работами по сносу в течение 45 дней займется районная администрация, пишет Правда УРФО.
Напомним, что к концу 2025 года в столице Урала власти планируют снести почти все киоски.