Корни как канаты: секреты выращивания крепкой рассады помидоров и огурцов

Posted 4 февраля, 13:26
Published 4 февраля, 13:26
Modified 4 февраля, 13:28
Updated 4 февраля, 13:28
Чтобы у вашей рассады образовались крепкие корни, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, правильный выбор почвы. Корневая система лучше всего развивается в рыхлом и плодородном субстрате, который обеспечивает хороший воздухообмен. И здесь верховой нейтрализованный торф — идеальный помощник, рассказала в беседе с aif.ru агроном Елена Литвинова. Он не только избавлен от лишней кислотности, но и удерживает влагу, что особенно важно для молодых растений.
Верховой торф нейтрализованный — это природный материал, который обладает целым рядом преимуществ для рассады:
А чтобы подчеркнуть эти свойства, добавьте в субстрат немного вермикулита или перлита — он еще больше улучшит воздухообмен и сохранит влагу. Верховой торф можно смешивать с другими компонентами, создавая идеальную почвосмесь.
На рассаду очень влияют пересадка, перепады температур, недостаток света. Чтобы облегчить адаптацию растений, используйте аминокислоты.
Именно аминокислоты увеличивают рост корневой системы, помогают растениям быстро адаптироваться, повышают иммунитет, — отмечает Елена Литвинова.
Эти препараты можно приобрести в виде готовых растворов или сухих смесей, которые просто добавляются в воду для полива. Аминокислоты лучше всего усваиваются вместе с калиевыми удобрениями, поэтому добавление калийного раствора — еще один шаг к успеху.
Ранее эксперты дали ответ на вопрос, нужно ли сажать рассаду раньше срок из-за теплой зимы.