Корни как канаты: секреты выращивания крепкой рассады помидоров и огурцов

Чтобы у вашей рассады образовались крепкие корни, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, правильный выбор почвы. Корневая система лучше всего развивается в рыхлом и плодородном субстрате, который обеспечивает хороший воздухообмен. И здесь верховой нейтрализованный торф — идеальный помощник, рассказала в беседе с aif.ru агроном Елена Литвинова. Он не только избавлен от лишней кислотности, но и удерживает влагу, что особенно важно для молодых растений.