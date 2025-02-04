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Posted 4 февраля, 13:26

Published 4 февраля, 13:26

Modified 4 февраля, 13:28

Updated 4 февраля, 13:28

Корни как канаты: секреты выращивания крепкой рассады помидоров и огурцов

Корни как канаты: секреты выращивания крепкой рассады помидоров и огурцов

4 февраля 2025, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Крепкая и здоровая рассада — залог будущего урожая. Одним из важнейших аспектов ухода является развитие мощной корневой системы, ведь именно от нее зависит питание и рост растения. Но многие садоводы сталкиваются с вопросами: как добиться этого? Чем подкормить молодые растения в стрессовый период?

Чтобы у вашей рассады образовались крепкие корни, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, правильный выбор почвы. Корневая система лучше всего развивается в рыхлом и плодородном субстрате, который обеспечивает хороший воздухообмен. И здесь верховой нейтрализованный торф — идеальный помощник, рассказала в беседе с aif.ru агроном Елена Литвинова. Он не только избавлен от лишней кислотности, но и удерживает влагу, что особенно важно для молодых растений.

Верховой торф нейтрализованный — это природный материал, который обладает целым рядом преимуществ для рассады:

  • Нейтрализация кислотности. В отличие от других видов торфа, он имеет оптимальный pH для помидоров и огурцов.
  • Удержание влаги. Такой торф долго сохраняет воду, предотвращая пересыхание.
  • Воздушная структура. Легкость грунта позволяет корням без труда проникать вглубь.
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А чтобы подчеркнуть эти свойства, добавьте в субстрат немного вермикулита или перлита — он еще больше улучшит воздухообмен и сохранит влагу. Верховой торф можно смешивать с другими компонентами, создавая идеальную почвосмесь.

На рассаду очень влияют пересадка, перепады температур, недостаток света. Чтобы облегчить адаптацию растений, используйте аминокислоты.

Именно аминокислоты увеличивают рост корневой системы, помогают растениям быстро адаптироваться, повышают иммунитет, — отмечает Елена Литвинова.
  • Глицин. Улучшает метаболизм растений, помогает им восстанавливаться после холодов.
  • Пролин. Укрепляет клетки растения и увеличивает их устойчивость к засухе или жаре.
  • Аланины. Повышают потребление всех питательных веществ.
Мощные и крепкие корни — залог сильной и стойкой рассады
Мощные и крепкие корни — залог сильной и стойкой рассады. Фото: Изображение Midjourney

Эти препараты можно приобрести в виде готовых растворов или сухих смесей, которые просто добавляются в воду для полива. Аминокислоты лучше всего усваиваются вместе с калиевыми удобрениями, поэтому добавление калийного раствора — еще один шаг к успеху.

Ранее эксперты дали ответ на вопрос, нужно ли сажать рассаду раньше срок из-за теплой зимы.

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#Дарья Бобровицкая#Огурцы#Помидоры#Торф#Рассада#Подкормка#Дом и сад#КЦ#Полезные советы#Корни
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