Корпорация МСП: В 30 регионах РФ МСП привлекут больше средств по поручительствам РГО

«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — заявил генеральный директор КМСП.