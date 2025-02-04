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Posted 4 февраля, 11:04

Published 4 февраля, 11:04

Modified 4 февраля, 11:04

Updated 4 февраля, 11:04

Корпорация МСП: В 30 регионах РФ МСП привлекут больше средств по поручительствам РГО

Корпорация МСП: В 30 регионах РФ МСП привлекут больше средств по поручительствам РГО

4 февраля 2025, 11:04
Фото: 1MI.
Теперь в России работают 30 региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечение которых отнесено регулятором к I категории качества. Это основанное на методологии Минэкономразвития РФ решение было принято Корпорацией МСП и утверждено советом директоров Центробанка.

Присвоение обеспечению РГО I категории качества дает банковским организациям возможность сократить резервы при предоставлении заемных средств предприятиям малого и среднего бизнеса. Данная практика способствует повышению доступности кредитования для компаний сегмента МСП, пишет newsnn.ru.

Соответствующее решение было принято советом директоров ЦБ РФ в результате создания концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости. Об этом рассказал член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.

Он уточнил, что принятое решение действует до 31 декабря 2025 года, после чего его планируют сделать бессрочным. Данное новшество позволит гарантировать поддержку финансового обеспечения региональных проектов МСП с поручительством РГО.

По информации, предоставленной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, за последние полгода список РГО с I категорией качества пополнился на 12 организаций. Это соответствует росту более чем в 1,5 раза.

«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — заявил генеральный директор КМСП.

В списке субъектов Федерации с получившими I категорию качества РГО — Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Иркутская области, Республика Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, ЯНАО и прочие регионы.

Национальная гарантийная система стартовала в России в 2014 году. По сей день она является важнейшей мерой поддержки МСП. По словам Александра Исаевича, при наличии поручительств РГО, принимающих на себя часть рисков, банки охотнее выдают заемные средства предпринимателям, испытывающим сложности с обеспечением залога.

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