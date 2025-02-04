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Posted 4 февраля, 16:07

Published 4 февраля, 16:07

Modified 4 февраля, 16:19

Updated 4 февраля, 16:19

Кусочек Кузбасса оказался самым дорогим курортом в России

4 февраля 2025, 16:07
В России кузбасский горнолыжный курорт «Шерегеш» оказался один из самых дорогих мест в феврале 2025 года. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ выяснил, что по дороговизне отдых в «Шерегеше» занимает 2 место из 10. За 4 ночи отдыхающим придется заплатить 9445 рублей.

Аналитики взяли для сравнения среднюю стоимость ночи в соотношении со средней продолжительностью поездки, пишет sibdepo.ru.

Первое место в рейтинге дорогих курортов занял Архыз, Карачаево-Черкесия. За 3 ночи тут придется заплатить 11951 рублей. Третьей в списке по дороговизне стала локация в Краснодарском крае «Красная поляна» — 8803 рублей за 5 ночей.

Далее идет Суздаль, Владимирская область ― 8537 рублей за 2 ночи, Домбай, Карачаево-Черкесия ― 8382 рублей за 4 ночи, Мезмай, Краснодарский край― 8323 рублей за 3 ночи, Южно-Сахалинск, Сахалинская область ― 8048 рублей за 5 ночей, Видное, Московская область ― 7401 рублей за 2 ночи, Хамышки, Адыгея ― 7229 рублей за 3 ночи. А последнее, 10 место, отдано Эльбрусу, Кабардино-Балкария ― 7069 рублей за 5 ночей.

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