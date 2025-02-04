Кузбассовец тайно оформил кучу кредитов на новую возлюбленную

К этому времени молодой человек на похищенные деньги уже приобрёл себе новый телефон за 24 тысячи рублей, а также потратил часть денег на продукты питания и спиртное. Когда девушка стала расспрашивать, зачем он так поступил, сожитель пытался оправдаться тем, что деньги были нужны на лечение его мамы. Уверял, что устроится на работу и вернёт все деньги. Но девушка всё равно обратилась с заявлением о краже в правоохранительные органы, расставшись с молодым человеком после совершённого преступления.