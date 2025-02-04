Кузбассовец тайно оформил кучу кредитов на новую возлюбленную

Posted 4 февраля, 16:04
Published 4 февраля, 16:04
Modified 4 февраля, 16:18
Updated 4 февраля, 16:18
Как сообщает пресс-служба суда, молодая пара, начав жить вместе, решилась на романтический шаг и в знак доверия настроила свои телефоны на разблокировку по отпечатку пальцев друг друга. Вот только в одну из ночей парень девушки решил воспользоваться этим обстоятельством и, пока девушка спала, набрал от её имени кредиты.
«Разблокировав гаджет, на главном экране увидел ярлык мобильного приложения банка, и открыл его. На тот момент молодой человек, имея образование 9 классов, официально нигде не работал, в связи с чем испытывал материальные затруднения. По этой причине он и решил воспользоваться банковским приложением сожительницы, чтобы оформить кредит. Оформив два займа по 50 тысяч рублей каждый, он перевёл поступившие деньги на свой банковский счёт, и лёг спать», — сообщила пресс-служба суда.
Наутро о тайных банковских операциях своей сожительнице он ничего рассказывать не стал. А девушка обнаружила оформленные на своё имя займы лишь через день, когда запустила банковское приложение. Она также увидела время оформления займов и переводы денег на имя своего сожителя.
К этому времени молодой человек на похищенные деньги уже приобрёл себе новый телефон за 24 тысячи рублей, а также потратил часть денег на продукты питания и спиртное. Когда девушка стала расспрашивать, зачем он так поступил, сожитель пытался оправдаться тем, что деньги были нужны на лечение его мамы. Уверял, что устроится на работу и вернёт все деньги. Но девушка всё равно обратилась с заявлением о краже в правоохранительные органы, расставшись с молодым человеком после совершённого преступления.
В итоге суд назначил мариинцу наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года. Также осуждённый обязан возместить бывшей сожительнице оставшуюся часть похищенных денежных средств в размере 50 тысяч 500 рублей, пишет sibdepo.ru.