tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 16:04

Published 4 февраля, 16:04

Modified 4 февраля, 16:18

Updated 4 февраля, 16:18

Кузбассовец тайно оформил кучу кредитов на новую возлюбленную

4 февраля 2025, 16:04
В Мариинске под суд попал 22-летний парень, который оформил на возлюбленную кучу кредитов, сообщила пресс-служба Маринского городского суда.

Как сообщает пресс-служба суда, молодая пара, начав жить вместе, решилась на романтический шаг и в знак доверия настроила свои телефоны на разблокировку по отпечатку пальцев друг друга. Вот только в одну из ночей парень девушки решил воспользоваться этим обстоятельством и, пока девушка спала, набрал от её имени кредиты.

«Разблокировав гаджет, на главном экране увидел ярлык мобильного приложения банка, и открыл его. На тот момент молодой человек, имея образование 9 классов, официально нигде не работал, в связи с чем испытывал материальные затруднения. По этой причине он и решил воспользоваться банковским приложением сожительницы, чтобы оформить кредит. Оформив два займа по 50 тысяч рублей каждый, он перевёл поступившие деньги на свой банковский счёт, и лёг спать», — сообщила пресс-служба суда.

Наутро о тайных банковских операциях своей сожительнице он ничего рассказывать не стал. А девушка обнаружила оформленные на своё имя займы лишь через день, когда запустила банковское приложение. Она также увидела время оформления займов и переводы денег на имя своего сожителя.

К этому времени молодой человек на похищенные деньги уже приобрёл себе новый телефон за 24 тысячи рублей, а также потратил часть денег на продукты питания и спиртное. Когда девушка стала расспрашивать, зачем он так поступил, сожитель пытался оправдаться тем, что деньги были нужны на лечение его мамы. Уверял, что устроится на работу и вернёт все деньги. Но девушка всё равно обратилась с заявлением о краже в правоохранительные органы, расставшись с молодым человеком после совершённого преступления.

В итоге суд назначил мариинцу наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года. Также осуждённый обязан возместить бывшей сожительнице оставшуюся часть похищенных денежных средств в размере 50 тысяч 500 рублей, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика