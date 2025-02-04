Лавровый лист предстал в новом амплуа: волшебный допинг для ваших комнатных цветов

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Хотите, чтобы ваши растения радовали глаз круглый год? Попробуйте удобрение из лаврового листа! Этот удивительный ингредиент, который чаще всего служит нам на кухне, может творить чудеса с цветами и зеленью.