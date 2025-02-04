Лавровый лист предстал в новом амплуа: волшебный допинг для ваших комнатных цветов

Posted 4 февраля, 11:44
Published 4 февраля, 11:44
Modified 4 февраля, 11:47
Updated 4 февраля, 11:47
Лавровый лист богат маслами, фитонцидами и другими полезными веществами, которые укрепляют корневую систему растений, повышают их иммунитет и способствуют яркому цветению.
Приготовьте 10-12 листьев лаврушки и 1 литр воды. Измельчите лавровые листья в порошок, залейте его кипящей водой и настаивайте 24 часа. Процедите настой через мелкое сито или марлю и разбавьте настой водой в пропорции 1:10, чтобы концентрация не была слишком сильной.
Поливайте почву вокруг корней раз в две недели. Для опрыскивания листьев добавьте воды — примерно в соотношении 1:15.
Почему лавровый лист эффективен для растений? Польза кроется в его составе. В нем содержатся эфирные масла, которые укрепляют иммунитет, а также минералы, способствующие образованию зеленой массы и цветочных бутонов. Кроме того, лавровый лист предотвращает появление вредителей благодаря натуральным антисептическим и противогрибковым свойствам.
В лавре достаточно много марганца, железа, меди, магния, фосфора, цинка, кальция. Поэтому подкормка растений лаврушкой позволит пополнить запасы питательных веществ, — также отмечают эксперты портала «Новый очаг».
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