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Posted 4 февраля, 11:44

Published 4 февраля, 11:44

Modified 4 февраля, 11:47

Updated 4 февраля, 11:47

Лавровый лист предстал в новом амплуа: волшебный допинг для ваших комнатных цветов

Лавровый лист предстал в новом амплуа: волшебный допинг для ваших комнатных цветов

4 февраля 2025, 11:44
Фото: tagilcity.ru.
Рубрика
Дом и сад
Хотите, чтобы ваши растения радовали глаз круглый год? Попробуйте удобрение из лаврового листа! Этот удивительный ингредиент, который чаще всего служит нам на кухне, может творить чудеса с цветами и зеленью.

Лавровый лист богат маслами, фитонцидами и другими полезными веществами, которые укрепляют корневую систему растений, повышают их иммунитет и способствуют яркому цветению.

Приготовьте 10-12 листьев лаврушки и 1 литр воды. Измельчите лавровые листья в порошок, залейте его кипящей водой и настаивайте 24 часа. Процедите настой через мелкое сито или марлю и разбавьте настой водой в пропорции 1:10, чтобы концентрация не была слишком сильной.

Поливайте почву вокруг корней раз в две недели. Для опрыскивания листьев добавьте воды — примерно в соотношении 1:15.

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Почему лавровый лист эффективен для растений? Польза кроется в его составе. В нем содержатся эфирные масла, которые укрепляют иммунитет, а также минералы, способствующие образованию зеленой массы и цветочных бутонов. Кроме того, лавровый лист предотвращает появление вредителей благодаря натуральным антисептическим и противогрибковым свойствам.

В лавре достаточно много марганца, железа, меди, магния, фосфора, цинка, кальция. Поэтому подкормка растений лаврушкой позволит пополнить запасы питательных веществ, — также отмечают эксперты портала «Новый очаг».

Советы и лайфхаки:

  • Используйте только сухие листья, так как свежие выделяют слишком много масла, которое может обжечь корни.
  • Не поливайте удобрением в жаркую погоду — лучше делать это рано утром или вечером.
  • Попробуйте чередовать удобрение из лаврового листа с обычными органическими подкормками, чтобы обеспечить вашим растениям сбалансированное питание.

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