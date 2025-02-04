Машинист экскаватора в Екатеринбурге осужден за гибель рабочего

Posted 4 февраля, 11:19
Published 4 февраля, 11:19
Modified 4 февраля, 11:21
Updated 4 февраля, 11:21
С виновного будет удерживаться 5% от заработанных средств в пользу государства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В мае 2023 года мужчина, выполняя разворот задним ходом, совершил наезд на рабочего, в результате чего тот погиб. Суд установил, что машинист не убедился в отсутствии других людей и не предусмотрел особенности движения по насыпному грунту, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий.