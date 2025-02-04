Машинист экскаватора в Екатеринбурге осужден за гибель рабочего

В мае 2023 года мужчина, выполняя разворот задним ходом, совершил наезд на рабочего, в результате чего тот погиб. Суд установил, что машинист не убедился в отсутствии других людей и не предусмотрел особенности движения по насыпному грунту, сообщает ведомство.