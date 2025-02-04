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Posted 4 февраля, 11:19

Published 4 февраля, 11:19

Modified 4 февраля, 11:21

Updated 4 февраля, 11:21

Машинист экскаватора в Екатеринбурге осужден за гибель рабочего

Машинист экскаватора в Екатеринбурге осужден за гибель рабочего

4 февраля 2025, 11:19
Фото: 1MI.
В Свердловской области машинист экскаватора-погрузчика приговорен к 9 месяцам исправработ. Мужчина, находясь на работе, случайно задавил насмерть сотрудника.

С виновного будет удерживаться 5% от заработанных средств в пользу государства, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В мае 2023 года мужчина, выполняя разворот задним ходом, совершил наезд на рабочего, в результате чего тот погиб. Суд установил, что машинист не убедился в отсутствии других людей и не предусмотрел особенности движения по насыпному грунту, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Суд#18+#Екатеринбург#Инцидент
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