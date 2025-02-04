Молочный завод в Екатеринбурге поднял цены на продукцию на 10%

Posted 4 февраля, 05:50
Published 4 февраля, 05:50
Modified 4 февраля, 05:52
Updated 4 февраля, 05:52
Увеличить стоимость товаров пришлось из-за подорожания молока, которое за последний год стало стоить больше на 45%, пишут «Известия».
Также об увеличении цен сообщили предприятия «Савушкин продукт», «Вим-Билль-Данн» и другие. При этом сообщается, что сети магазинов пока не готовы принимать новые условия данных производителей.
Напомним, в январе 2025 года в Свердловской области подорожали маргарин, говядина, подсолнечное масло и другие продуктовые товары.