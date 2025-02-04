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Posted 4 февраля, 05:50

Published 4 февраля, 05:50

Modified 4 февраля, 05:52

Updated 4 февраля, 05:52

Молочный завод в Екатеринбурге поднял цены на продукцию на 10%

Молочный завод в Екатеринбурге поднял цены на продукцию на 10%

4 февраля 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney.
Предприятие «Молочный кит» в Екатеринбурге увеличило цены на свою продукцию.

Увеличить стоимость товаров пришлось из-за подорожания молока, которое за последний год стало стоить больше на 45%, пишут «Известия».

Также об увеличении цен сообщили предприятия «Савушкин продукт», «Вим-Билль-Данн» и другие. При этом сообщается, что сети магазинов пока не готовы принимать новые условия данных производителей.

Напомним, в январе 2025 года в Свердловской области подорожали маргарин, говядина, подсолнечное масло и другие продуктовые товары.

На 20% подорожали за год овощи и фрукты в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Продукты#Стоимость#Предприятия#Подорожание#Молочная продукция#Екатеринбург
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