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Posted 4 февраля, 04:07

Published 4 февраля, 04:07

Modified 4 февраля, 04:09

Updated 4 февраля, 04:09

На Серовском тракте ограничили скорость и запретили обгон

На Серовском тракте ограничили скорость и запретили обгон

4 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI.
На Серовском тракте ввели ограничения для транспорта и поставили соответствующие знаки.

На данной трассе во время проверки были выявлены дефекты дороги в виде колеи. На неровных участках запретили обгонять транспортные средства, а также снизили скорость с 70 километров до 50, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

На трассе также стоят предупреждающие знаки. Когда в регионе станет тепло, дорожники начнут работы по устранению колеи на автодороге.

Напомним, 3 февраля 2025 года на Серовском тракте столкнулись автомобиль и машина скорой помощи. В аварии погибли два человека.

Двое погибших: иномарка на большой скорости врезалась в фуру на Серовском тракте
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Скорая помощь#Дороги#ЧП#Серовский тракт#Дорожные знаки#Ограничения#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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