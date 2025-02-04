На Серовском тракте ограничили скорость и запретили обгон

Posted 4 февраля, 04:07
Published 4 февраля, 04:07
Modified 4 февраля, 04:09
Updated 4 февраля, 04:09
На данной трассе во время проверки были выявлены дефекты дороги в виде колеи. На неровных участках запретили обгонять транспортные средства, а также снизили скорость с 70 километров до 50, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
На трассе также стоят предупреждающие знаки. Когда в регионе станет тепло, дорожники начнут работы по устранению колеи на автодороге.
Напомним, 3 февраля 2025 года на Серовском тракте столкнулись автомобиль и машина скорой помощи. В аварии погибли два человека.