tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:12

Published 4 февраля, 08:12

Modified 4 февраля, 08:55

Updated 4 февраля, 08:55

В Серове новорожденного щенка выбросили в мусорку

Новорожденного щенка выбросили в мусорный контейнер в Серове

4 февраля 2025, 08:12
Фото: «Рифей».

В Серове новорожденного щенка выбросили в мусорку

Коробку с еще слепым щенком в мусорном контейнере на одной из площадок Серова специалисты регионального оператора нашли в ноябре 2024 года. Сейчас малыш уже окреп и даже освоил несколько простых команд.

Новорожденный щенок в момент нахождения сильно замерз. Водители спецтранспорта услышали его слабый писк и забрали к себе в машину. Доставив «находку» на базу, транспортировщики сообщили о случившемся не только в пресс-службу «Рифея», но и в СМИ Серова. Щенок требовал тщательного ухода, поскольку еще не мог самостоятельно питаться, и ему повезло. Хозяева нашлись очень быстро — в этот же день. Пса назвали Бимом. Сегодня ему уже три месяца, он не боится морозов и любит прогулки.

Бывает и такое, что в мусорных контейнерах находятся выброшенные животные. Жестокость в обращении с ними просто недопустима. И дело здесь не в установленных правилах нормах, а именно в доброте и человечности. Наши специалисты всегда стараются прийти на помощь брошенным животным, но к сожалению не всегда можно успеть помочь, — пояснили представители компании «Рифей».

Мусорные баки должны использоваться только по назначению — для размещения ТКО. В емкости запрещено выбрасывать любые биологические отходы, включая новорожденных животных.

Напомним, прошлым летом в Верхотурье был обнаружен мешок с останками животного. Тогда виновника нашли, однако мужчина отказался самостоятельно утилизировать выброшенные им отходы. И это не единственный инцидент с использованием контейнеров с нарушением правил. В прошлом году были выявлены случаи, когда баки наполнялись камнями, землей и бревнами. Подобные действия со стороны свердловчан зачастую парализуют работу спецтехники и могут привести к ее поломке.

«И снова здравствуйте». В Красноуральске контейнер для ТКО оказался заполнен бревнами
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Животные#Мусор#Серов#Верхотурье#Жестокость#Щенок#Приют#Мусорный контейнер#Спецтехника#Утилизация#Вывоз ТБО#Доброта#Екатеринбург#Рифей#ТКО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика