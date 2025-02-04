Новорожденного щенка выбросили в мусорный контейнер в Серове

Posted 4 февраля, 08:12
Published 4 февраля, 08:12
Modified 4 февраля, 08:55
Updated 4 февраля, 08:55
Новорожденный щенок в момент нахождения сильно замерз. Водители спецтранспорта услышали его слабый писк и забрали к себе в машину. Доставив «находку» на базу, транспортировщики сообщили о случившемся не только в пресс-службу «Рифея», но и в СМИ Серова. Щенок требовал тщательного ухода, поскольку еще не мог самостоятельно питаться, и ему повезло. Хозяева нашлись очень быстро — в этот же день. Пса назвали Бимом. Сегодня ему уже три месяца, он не боится морозов и любит прогулки.
Бывает и такое, что в мусорных контейнерах находятся выброшенные животные. Жестокость в обращении с ними просто недопустима. И дело здесь не в установленных правилах нормах, а именно в доброте и человечности. Наши специалисты всегда стараются прийти на помощь брошенным животным, но к сожалению не всегда можно успеть помочь, — пояснили представители компании «Рифей».
Мусорные баки должны использоваться только по назначению — для размещения ТКО. В емкости запрещено выбрасывать любые биологические отходы, включая новорожденных животных.
Напомним, прошлым летом в Верхотурье был обнаружен мешок с останками животного. Тогда виновника нашли, однако мужчина отказался самостоятельно утилизировать выброшенные им отходы. И это не единственный инцидент с использованием контейнеров с нарушением правил. В прошлом году были выявлены случаи, когда баки наполнялись камнями, землей и бревнами. Подобные действия со стороны свердловчан зачастую парализуют работу спецтехники и могут привести к ее поломке.