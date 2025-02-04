Новорожденного щенка выбросили в мусорный контейнер в Серове

Новорожденный щенок в момент нахождения сильно замерз. Водители спецтранспорта услышали его слабый писк и забрали к себе в машину. Доставив «находку» на базу, транспортировщики сообщили о случившемся не только в пресс-службу «Рифея», но и в СМИ Серова. Щенок требовал тщательного ухода, поскольку еще не мог самостоятельно питаться, и ему повезло. Хозяева нашлись очень быстро — в этот же день. Пса назвали Бимом. Сегодня ему уже три месяца, он не боится морозов и любит прогулки.