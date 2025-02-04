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Posted 4 февраля, 09:21

Published 4 февраля, 09:21

Modified 4 февраля, 09:23

Updated 4 февраля, 09:23

Пенсионер насмерть сбил 85-летнюю бабушку в Березовском

Пенсионер насмерть сбил 85-летнюю бабушку в Березовском

4 февраля 2025, 09:21
Фото: 1MI.
Смертельное ДТП произошло 3 февраля 2025 года в Березовском. Там 64-летний водитель насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что пенсионер за рулем Daewoo Matiz ехал по улице Ленина. В это время 85-летняя женщина решила перейти дорогу в неположенном месте. Она возвращалась домой из магазина.

64-летний водитель попытался избежать наезда, но ему это не удалось. Пенсионерку доставили в реанимацию, где она и скончалась. Мужчина за рулем был трезвым, он имеет стаж вождения 42 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле произошла авария с участием сразу трех автомобилей.

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