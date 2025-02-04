Пенсионер насмерть сбил 85-летнюю бабушку в Березовском

Posted 4 февраля, 09:21
Published 4 февраля, 09:21
Modified 4 февраля, 09:23
Updated 4 февраля, 09:23
Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что пенсионер за рулем Daewoo Matiz ехал по улице Ленина. В это время 85-летняя женщина решила перейти дорогу в неположенном месте. Она возвращалась домой из магазина.
64-летний водитель попытался избежать наезда, но ему это не удалось. Пенсионерку доставили в реанимацию, где она и скончалась. Мужчина за рулем был трезвым, он имеет стаж вождения 42 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле произошла авария с участием сразу трех автомобилей.