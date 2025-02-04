Пенсионерка в Березовском скончалась в больнице после ДТП

Posted 4 февраля, 05:16
Published 4 февраля, 05:16
Modified 4 февраля, 05:18
Updated 4 февраля, 05:18
По словам водителя, женщина неожиданно вышла на дорогу и стала переходить ее вне пешеходного перехода. Автомобилист попытался затормозить, однако аварии избежать не получилось, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пенсионерку отвезли в медучреждении, где она скончалась. Автоинспекторы проводят проверку по факту случившегося. Известно, что водитель в момент аварии был трезвым.
Напомним, 3 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария на улице Победы. В ДТП попали машины.