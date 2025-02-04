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Posted 4 февраля, 05:16

Published 4 февраля, 05:16

Modified 4 февраля, 05:18

Updated 4 февраля, 05:18

Пенсионерка в Березовском скончалась в больнице после ДТП

Пенсионерка в Березовском скончалась в больнице после ДТП

4 февраля 2025, 05:16
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Березовском 85-летняя женщина попала под колеса автомобиля Daewoo Matiz на улице Ленина. ДТП произошло 3 февраля 2025 года.

По словам водителя, женщина неожиданно вышла на дорогу и стала переходить ее вне пешеходного перехода. Автомобилист попытался затормозить, однако аварии избежать не получилось, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пенсионерку отвезли в медучреждении, где она скончалась. Автоинспекторы проводят проверку по факту случившегося. Известно, что водитель в момент аварии был трезвым.

Напомним, 3 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария на улице Победы. В ДТП попали машины.

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