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Posted 4 февраля, 10:43

Published 4 февраля, 10:43

Modified 4 февраля, 10:45

Updated 4 февраля, 10:45

Поддельные награды участникам СВО продают на маркетплейсах

Поддельные награды участникам СВО продают на маркетплейсах

4 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI.
Екатерина Мизулина обнаружила в продаже на популярных интернет-площадках поддельные награды участникам СВО.

Глава «Лиги безопасного интернета» возмутилась происходящим. В своих социальных сетях Мизулина написала пост, в котором назвала продавцов людьми, дискредитирующими российскую армию. По ее мнению, у продавцов нет совести, если они продают липовые медали, пока бойцы сражаются на передовой.

Стоимость медалей на Ozon и Wildberries составляет от 400 рублей до 1300 рублей. Медали предлагаются за различные боевые заслуги. К некоторым прилагаются даже документы.

Однако, как пояснил изданию 66.RU адвокат Георгий Краснов, данные медали являются сувенирами. А вот за подделку настоящих медалей изготовителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Напомним, мошенники рассылают свердловчанам поддельные квитанции на оплату ЖКХ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Подделка#Медаль#Екатеринбург#Инцидент
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