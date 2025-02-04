Поддельные награды участникам СВО продают на маркетплейсах

Posted 4 февраля, 10:43
Published 4 февраля, 10:43
Modified 4 февраля, 10:45
Updated 4 февраля, 10:45
Глава «Лиги безопасного интернета» возмутилась происходящим. В своих социальных сетях Мизулина написала пост, в котором назвала продавцов людьми, дискредитирующими российскую армию. По ее мнению, у продавцов нет совести, если они продают липовые медали, пока бойцы сражаются на передовой.
Стоимость медалей на Ozon и Wildberries составляет от 400 рублей до 1300 рублей. Медали предлагаются за различные боевые заслуги. К некоторым прилагаются даже документы.
Однако, как пояснил изданию 66.RU адвокат Георгий Краснов, данные медали являются сувенирами. А вот за подделку настоящих медалей изготовителю грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Напомним, мошенники рассылают свердловчанам поддельные квитанции на оплату ЖКХ.