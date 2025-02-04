Поддельные награды участникам СВО продают на маркетплейсах

Глава «Лиги безопасного интернета» возмутилась происходящим. В своих социальных сетях Мизулина написала пост, в котором назвала продавцов людьми, дискредитирующими российскую армию. По ее мнению, у продавцов нет совести, если они продают липовые медали, пока бойцы сражаются на передовой.