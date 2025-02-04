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Posted 4 февраля, 07:02

Published 4 февраля, 07:02

Modified 4 февраля, 07:04

Updated 4 февраля, 07:04

Подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников

Подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников

4 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле задержали подросток, который подрабатывал курьером у мошенников и забирал деньги у их жертв.

В полицию обратились трое пожилых людей, которые потеряли свои деньги из-за мошенников. Во всех случаях злоумышленники орудовали по схеме «родственник попал в ДТП», рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

Во время расследования правоохранителям удалось задержать курьера. Им оказался юноша, учащийся в колледже. По его словам, ему предложили подработать в мессенджере.

Молодой человек приезжал к потерпевшим за деньгами, оставлял себе 10%, а остальное отправлял мошенникам. Общая сумма ущерба — более 400 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники обманом забрали у пенсионерки миллион рублей.

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