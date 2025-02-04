Подросток в Нижнем Тагиле подрабатывал курьером у мошенников

Posted 4 февраля, 07:02
Published 4 февраля, 07:02
Modified 4 февраля, 07:04
Updated 4 февраля, 07:04
В полицию обратились трое пожилых людей, которые потеряли свои деньги из-за мошенников. Во всех случаях злоумышленники орудовали по схеме «родственник попал в ДТП», рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
Во время расследования правоохранителям удалось задержать курьера. Им оказался юноша, учащийся в колледже. По его словам, ему предложили подработать в мессенджере.
Молодой человек приезжал к потерпевшим за деньгами, оставлял себе 10%, а остальное отправлял мошенникам. Общая сумма ущерба — более 400 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники обманом забрали у пенсионерки миллион рублей.