Политолог прокомментировал пошлины Трампа

Posted 4 февраля, 08:43
Published 4 февраля, 08:43
Modified 4 февраля, 08:45
Updated 4 февраля, 08:45
“Ридус» пишет, что Трамп объявил о намерениях ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из Евросоюза. Ранее он подписал указ, касающийся пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь тарифы для Мексики и Канады составляют 25%, а для Китая — 10%. Дробницкий считает, что действия Трампа могут привести к росту цен на потребительские товары внутри государства, но этот эффект будет носить краткосрочный характер.
Президент США уже написал в социальных сетях, что американцы ощутят некоторые неудобства от его политики, но он считает, что это оправдано. О том, насколько серьезно это отразится на населении, можно будет судить позже, когда появится соответствующая статистика. По словам Дробницкого, Трамп стремится к «реиндустриализации американской экономики».