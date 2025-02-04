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Posted 4 февраля, 08:43

Published 4 февраля, 08:43

Modified 4 февраля, 08:45

Updated 4 февраля, 08:45

Политолог прокомментировал пошлины Трампа

4 февраля 2025, 08:43
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что введенные Трампом пошлины могут привести к плачевным последствиям для американских потребителей.

Ридус» пишет, что Трамп объявил о намерениях ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из Евросоюза. Ранее он подписал указ, касающийся пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь тарифы для Мексики и Канады составляют 25%, а для Китая — 10%. Дробницкий считает, что действия Трампа могут привести к росту цен на потребительские товары внутри государства, но этот эффект будет носить краткосрочный характер.

Президент США уже написал в социальных сетях, что американцы ощутят некоторые неудобства от его политики, но он считает, что это оправдано. О том, насколько серьезно это отразится на населении, можно будет судить позже, когда появится соответствующая статистика. По словам Дробницкого, Трамп стремится к «реиндустриализации американской экономики».

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