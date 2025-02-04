Политолог прокомментировал пошлины Трампа

“Ридус» пишет, что Трамп объявил о намерениях ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из Евросоюза. Ранее он подписал указ, касающийся пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Теперь тарифы для Мексики и Канады составляют 25%, а для Китая — 10%. Дробницкий считает, что действия Трампа могут привести к росту цен на потребительские товары внутри государства, но этот эффект будет носить краткосрочный характер.