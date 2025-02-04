Популярная детская онлайн-игра стала безумно опасной

После оплаты аферист ничего не отправит ребенку и получит доступ к карте для дальнейших списаний. Кроме того, злоумышленники могут предложить ребенку бесплатно получить Robux. Однако для этого необходимо ввести данные профиля Roblox. После этого аферист меняет пароль и получает доступ к аккаунту, куда могут быть привязаны платежные средства.