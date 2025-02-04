Популярная детская онлайн-игра стала безумно опасной

Posted 4 февраля, 16:19
Published 4 февраля, 16:19
Modified 4 февраля, 16:21
Updated 4 февраля, 16:21
Как сообщили в ведомстве, аферисты могут напрямую написать ребенку в игре. Мошенник предложит купить игровую валюту вне официального магазина по низкой цене. Для оплаты он запрашивает данные банковской карты или других платежных средств родителей.
После оплаты аферист ничего не отправит ребенку и получит доступ к карте для дальнейших списаний. Кроме того, злоумышленники могут предложить ребенку бесплатно получить Robux. Однако для этого необходимо ввести данные профиля Roblox. После этого аферист меняет пароль и получает доступ к аккаунту, куда могут быть привязаны платежные средства.
В министерстве рекомендовали не привязывать платежные средства к игровым профилям и ограничить доступ детей к платежным средствам родителей. Также там посоветовали обсудить с ребенком важность кибербезопасности и объяснить, что в игре не стоит передавать личные данные, пароли и платежные реквизиты, пишет sibdepo.ru.
«Любые онлайн-видеоигры требуют осторожности, так как в них всегда есть риски столкнуться с деструктивным поведением, например, буллингом, или мошенничеством», — говорится в сообщении.