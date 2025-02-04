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Posted 4 февраля, 16:19

Published 4 февраля, 16:19

Modified 4 февраля, 16:21

Updated 4 февраля, 16:21

Популярная детская онлайн-игра стала безумно опасной

4 февраля 2025, 16:19
МВД России рассказало о схемах, которые начали использовать мошенники в популярной онлайн-игре среди детей и подростков Roblox, для вымогательства денег, пишет Инфо24 со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, аферисты могут напрямую написать ребенку в игре. Мошенник предложит купить игровую валюту вне официального магазина по низкой цене. Для оплаты он запрашивает данные банковской карты или других платежных средств родителей.

После оплаты аферист ничего не отправит ребенку и получит доступ к карте для дальнейших списаний. Кроме того, злоумышленники могут предложить ребенку бесплатно получить Robux. Однако для этого необходимо ввести данные профиля Roblox. После этого аферист меняет пароль и получает доступ к аккаунту, куда могут быть привязаны платежные средства.

В министерстве рекомендовали не привязывать платежные средства к игровым профилям и ограничить доступ детей к платежным средствам родителей. Также там посоветовали обсудить с ребенком важность кибербезопасности и объяснить, что в игре не стоит передавать личные данные, пароли и платежные реквизиты, пишет sibdepo.ru.

«Любые онлайн-видеоигры требуют осторожности, так как в них всегда есть риски столкнуться с деструктивным поведением, например, буллингом, или мошенничеством», — говорится в сообщении.

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