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Posted 4 февраля, 14:22

Published 4 февраля, 14:22

Modified 4 февраля, 14:29

Updated 4 февраля, 14:29

Представилась сестрой: в Жигулевске у пенсионерки обманом выманили 200 тысяч рублей

4 февраля 2025, 14:22
Жительница Тольятти с криминальным прошлым действовала по указаниям анонимных кураторов, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

От мошенников пострадала 83-летняя пенсионерка. Пожилая женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой преступников, пишет sovainfo.ru.

Она рассказала, что вечером ей позвонили. Мужчина представился сотрудником медучреждения и сообщил, что ее близкой родственнице сделана сложная операция и для реабилитации необходимы деньги. Незнакомец передал трубку женщине, которая представилась сестрой пенсионерки и слезно просила найти срочно средства.

Пенсионерка растерялась и согласилась. Вскоре к ней приехала злоумышленница и забрала все ее сбережения — 200 тысяч рублей.

Через некоторое время пожилая женщина решила поинтересоваться самочувствием сестры, но та сказала, что с ней все в порядке. Тогда и раскрылась преступная схема. Жительница Жигулевска обратилась в полицию.

Правоохранители выехали на место происшествия, сняли отпечатки пальцев с двери, опросили свидетелей и просмотрели камеры видеонаблюдения с соседнего дома.

В итоге они вычислили подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя жительница Тольятти, которая приезжала к пенсионерке на Renault Logan.

На допросе она призналась, что действовала по указанию некого куратора, с которым познакомилась в интернете. Часть денег она перевела, а свой процент за участие оставила себе.

Женщина прекрасно осознавала свои действия, так как недавно ее признали виновной в совершении такого же преступления.

Суд по этому делу тоже уже состоялся. Теперь соучастница преступления должна будет три года и три месяца трудиться на принудительных работах, с постоянным удерживанием 10% из зарплаты в доход государства.

Помимо этого, женщина обязана возместить ущерб и вернуть пенсионерке 200 тысяч рублей.

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