Представилась сестрой: в Жигулевске у пенсионерки обманом выманили 200 тысяч рублей

Posted 4 февраля, 14:22
Published 4 февраля, 14:22
Modified 4 февраля, 14:29
Updated 4 февраля, 14:29
От мошенников пострадала 83-летняя пенсионерка. Пожилая женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой преступников, пишет sovainfo.ru.
Она рассказала, что вечером ей позвонили. Мужчина представился сотрудником медучреждения и сообщил, что ее близкой родственнице сделана сложная операция и для реабилитации необходимы деньги. Незнакомец передал трубку женщине, которая представилась сестрой пенсионерки и слезно просила найти срочно средства.
Пенсионерка растерялась и согласилась. Вскоре к ней приехала злоумышленница и забрала все ее сбережения — 200 тысяч рублей.
Через некоторое время пожилая женщина решила поинтересоваться самочувствием сестры, но та сказала, что с ней все в порядке. Тогда и раскрылась преступная схема. Жительница Жигулевска обратилась в полицию.
Правоохранители выехали на место происшествия, сняли отпечатки пальцев с двери, опросили свидетелей и просмотрели камеры видеонаблюдения с соседнего дома.
В итоге они вычислили подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя жительница Тольятти, которая приезжала к пенсионерке на Renault Logan.
На допросе она призналась, что действовала по указанию некого куратора, с которым познакомилась в интернете. Часть денег она перевела, а свой процент за участие оставила себе.
Женщина прекрасно осознавала свои действия, так как недавно ее признали виновной в совершении такого же преступления.
Суд по этому делу тоже уже состоялся. Теперь соучастница преступления должна будет три года и три месяца трудиться на принудительных работах, с постоянным удерживанием 10% из зарплаты в доход государства.
Помимо этого, женщина обязана возместить ущерб и вернуть пенсионерке 200 тысяч рублей.