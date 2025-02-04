Россиянам назвали чудо-метод, который сэкономит топливо на трассе

На трассе возможности для экономии топлива расширяются благодаря более свободному движению и большому количеству мест для обгонов. Это дает водителям шанс оптимизировать не только скорость, но и выбор времени для ускорения или торможения. Одним из ключевых факторов для экономии топлива является правильное давление в шинах. Недостаточно накачанные шины увеличивают сопротивление качению, что заставляет двигатель работать тяжелее и потреблять больше топлива. Поэтому перед долгими поездками важно проверить давление в шинах и привести его в соответствие с рекомендациями производителя, пишет sibdepo.ru.