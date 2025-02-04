Школа №30 в Нижнем Тагиле отметила день рождения в стиле игры «Кенди Краш»

Posted 4 февраля, 17:00
Published 4 февраля, 17:00
Modified 4 февраля, 17:02
Updated 4 февраля, 17:02
Четыре команды школьников и одна команда учителей встретились в школьной столовой, чтобы отметить очередной день рождения родного учебного заведения. Каждый из участников готовился к событию заранее, выбирая для своей группы название и звучный девиз. Все собравшиеся впервые попробовали создать полезные сладости собственными руками. Ингредиенты были подобраны самые разные. Например, курага, чернослив, орехи, семечки, мед, киви, клубника, инжир, вишня, маракуйя и яблоко.
В рамках празднования дня рождения школы проходит уже традиционное мероприятие для ребят, целью которого является популяризация горячего питания. Подростки не любят ходить в столовую, могут выбирать обычный перекус вместо супа. Подобные батлы вызывают у детей интерес к правильному питанию. Поэтому конфеты мы изготавливали полезные. К таким событиям мы всегда привлекаем предприятие, занимающееся организацией питания в нашем учреждении. Они идут навстречу, помогают с оформлением и с проведением в целом. Тренировка детей в кулинарном мастерстве учит их работать в команде, выбирать единую концепцию и всем вместе бороться за победу, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru директор школы № 30 в Нижнем Тагиле Марина Панкова.
Перед началом батла каждый коллектив, как мог, старался заработать дополнительные баллы. В этом им помогали конкурсы «Слепая дегустация» и «Слова-перевертыши». С завязанными глазами участники угадывали, какой сухофрукт они пробуют и какое название конфеты зашифровано в задании. Затем стартовало и главное событие дня — изготовление сладостей.
Такие сладости можно почти всем, мама разрешит и сама попробует. Используемые продукты содержат витамины, клетчатку и другие полезные микроэлементы. Создание конфет позволяет проявить фантазию, сделать то, что хочется. Все составляющие можно смешивать, это придаст конфетам дополнительную вкусовую нотку. Главное — не сделать их слишком сладкими. Сначала попробуйте все на вкус и решите, что стоит добавить, а что нет, — напутствовала ребят управляющая Нижнетагильским филиалом ООО «Общественное питание» Татьяна Федорова.
Ребята миксовали продукты, придавали им разные формы, использовали пищевые красители, мед и различные сиропы. Учителя же принесли цветы для украшения своих изделий.
Мне очень понравилось это мероприятие, я участвовала впервые. Интересно пробовать себя в чем-то новом. В основном мы использовали вишню и киви, это очень вкусное сочетание. У нас очень дружный класс, поэтому все получилось, — поделилась впечатлениями ученица 10 класса школы № 30 Дарья Шилова.
Члены жюри с нетерпением ждали, когда им удастся попробовать сладости ручной работы. Участников оценивали по нескольким критериям: аккуратность, креативность, эстетичность и вкусовые качества. С максимальным результатом победу одержала команда педагогов «Карамельки». Однако организаторы не оставили детей без подарков. Каждый получил традиционную школьную пиццу.
В прошлом году мы отметили юбилей школы «пельмень-батлом». Мероприятие показало себя с лучшей стороны, и мы совместно с руководством школы решили провести подобное уже в 2025-м. В целом планируем сделать кулинарные соревнования среди школьников и учителей ежегодными, — подвел итоги празднования директор по развитию ООО «Общественное питание» Антон Фомин.
Напомним, ранее в учебном заведении ученики жаловались на невкусное питание, но с приходом предприятия ООО «Общественное питание» недовольство прекратилось.