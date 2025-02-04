Школа №30 в Нижнем Тагиле отметила день рождения в стиле игры «Кенди Краш»

Перед началом батла каждый коллектив, как мог, старался заработать дополнительные баллы. В этом им помогали конкурсы «Слепая дегустация» и «Слова-перевертыши». С завязанными глазами участники угадывали, какой сухофрукт они пробуют и какое название конфеты зашифровано в задании. Затем стартовало и главное событие дня — изготовление сладостей.