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Posted 4 февраля, 16:14

Published 4 февраля, 16:14

Modified 4 февраля, 16:16

Updated 4 февраля, 16:16

Жители Свердловской области задолжали банкам больше триллиона рублей

Сумма перевалила за триллион: свердловчане накопили огромные долги перед банками

4 февраля 2025, 16:14
Фото: 1MI.

Жители Свердловской области задолжали банкам больше триллиона рублей

Уральцы активно брали кредиты в первой половине 2024 года, но затем тенденция изменилась — люди начали активно открывать вклады. Суммарный долг на начало 2025 года составил 1,1 трлн рублей.

В первой половине года жители Свердловской области активно брали кредиты, увеличив долг на 25%. Затем спрос снизился, и к концу года задолженность вырос лишь на 8%. Об основных потребительских тенденциях в банковской сфере рассказал на встрече с журналистами во вторник, 4 февраля, глава Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

По его словам, кредиты стали меньше интересовать людей из-за отмены льготной ипотеки и роста ставок. Кроме того, банки начали неохотно выдавать кредиты людям с высокой долговой нагрузкой.

В течение 2024 года росли не только долги, но и объем вкладов населения: за год сумма на счетах свердловчан выросла на 22% и достиг 1,4 трлн рублей.

Компании брали кредиты в основном для текущих расходов. Инвестиции делали только те, у кого были на это средства — чаще всего в импортозамещение и госзаказы, также добавил Коровин.

Ранее стало известно, что долги свердловчан по взносам на капремонт перевалили за 4 млрд рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Кредиты#Долги#Население#Импортозамещение#Вклады#Екатеринбург#Банковская сфера#Льготная ипотека#Госзаказы
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