Сумма перевалила за триллион: свердловчане накопили огромные долги перед банками

Posted 4 февраля, 16:14
Published 4 февраля, 16:14
Modified 4 февраля, 16:16
Updated 4 февраля, 16:16
В первой половине года жители Свердловской области активно брали кредиты, увеличив долг на 25%. Затем спрос снизился, и к концу года задолженность вырос лишь на 8%. Об основных потребительских тенденциях в банковской сфере рассказал на встрече с журналистами во вторник, 4 февраля, глава Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.
По его словам, кредиты стали меньше интересовать людей из-за отмены льготной ипотеки и роста ставок. Кроме того, банки начали неохотно выдавать кредиты людям с высокой долговой нагрузкой.
В течение 2024 года росли не только долги, но и объем вкладов населения: за год сумма на счетах свердловчан выросла на 22% и достиг 1,4 трлн рублей.
Компании брали кредиты в основном для текущих расходов. Инвестиции делали только те, у кого были на это средства — чаще всего в импортозамещение и госзаказы, также добавил Коровин.
Ранее стало известно, что долги свердловчан по взносам на капремонт перевалили за 4 млрд рублей.