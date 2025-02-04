Сумма перевалила за триллион: свердловчане накопили огромные долги перед банками

В первой половине года жители Свердловской области активно брали кредиты, увеличив долг на 25%. Затем спрос снизился, и к концу года задолженность вырос лишь на 8%. Об основных потребительских тенденциях в банковской сфере рассказал на встрече с журналистами во вторник, 4 февраля, глава Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.