Тагил и Урал: помощь бойцам, память об Окуджаве, смерть в поликлинике и онкология

Posted 4 февраля, 17:03
Published 4 февраля, 17:03
Modified 4 февраля, 17:05
Updated 4 февраля, 17:05
3 февраля в тагильской поликлинике №1 на улице Окунева умерла 77-летняя женщина. По словам очевидцев, она пришла с двумя сыновьями, сдала кровь на анализы и почувствовала себя плохо. Ей становилось все хуже, несмотря на помощь врачей. Реанимация результатов не дала — медики констатировали смерть пенсионерки.
В Нижнем Тагиле состоится XI Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…», посвященный памяти любимого многими барда — Булата Окуджавы. На мероприятие приглашаются поэты, исполнители авторской песни, вокалисты, театральные студии, чтецы, а также музыкальные коллективы из различных регионов страны. Свое мастерство могут продемонстрировать как профессиональные артисты, так и любители.
В школах Нижнего Тагила идет сбор помощи для военнослужащих на СВО. До 10 февраля принимают необходимые вещи, которые передадут во Дворец молодежи — оттуда помощь отправится в зону боевых действий. Нужны как продукты, так и различные медикаменты. А еще бойцам пригодятся инструменты, белье, стельки и тепловые пушки.
В 2025 году в Нижнем Тагиле благоустроят сквер на Ленинградском проспекте. Идею преображения любимого места отдыха поддержали свыше 32 тысяч жителей. В сквере появятся площадки для детей и спортсменов, дорожки для велосипедов и пешеходов, освещение, камеры и музыкальное сопровождение. Дорогие сердцу тагильчан яблони сохранят, а также посадят новые деревья и кустарники.
Рост заболеваемости раком на Среднем Урале продолжается — это общемировая тенденция. В 2024 году диагноз был поставлен 22 900 жителям региона. Увеличение случаев связано с улучшением диагностики, благодаря которой болезнь чаще обнаруживается на ранних стадиях. Самыми распространенными видами остаются рак кожи, колоректальный рак и рак груди. При этом за последние 14 лет число пациентов, достигших ремиссии, выросло на 50%.