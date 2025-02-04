Тагил и Урал: помощь бойцам, память об Окуджаве, смерть в поликлинике и онкология

Рост заболеваемости раком на Среднем Урале продолжается — это общемировая тенденция. В 2024 году диагноз был поставлен 22 900 жителям региона. Увеличение случаев связано с улучшением диагностики, благодаря которой болезнь чаще обнаруживается на ранних стадиях. Самыми распространенными видами остаются рак кожи, колоректальный рак и рак груди. При этом за последние 14 лет число пациентов, достигших ремиссии, выросло на 50%.