Тагильчан приглашают вспомнить творчество Булата Окуджавы

Posted 4 февраля, 15:14
Published 4 февраля, 15:14
Modified 4 февраля, 15:16
Updated 4 февраля, 15:16
На конкурс могут подать заявки поэты-барды, вокалисты, театральные коллективы, чтецы и музыкальные ансамбли — как профессиональные, так и любительские, проинформировали в пресс-службе мэрии.
Организационную поддержку проекту оказывают свердловский Минкульт, областной Дворец народного творчества, управление культуры администрации Нижнего Тагила и ЦГБ.
Генеральным партнером выступил Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Конкурсная программа разделена на четыре направления: интерпретация песен Окуджавы — для вокалистов и ансамблей, авторская музыка на стихи поэта — номинация для композиторов, художественное чтение прозы или поэзии. Кроме того, в этом году в конкурс включена спецкатегория, приуроченная к юбилею Великой Победы, где исполняются военные песни как самого барда, так и других авторов.
Отборочный этап проходит в дистанционном формате. Количество номинаций для одного конкурсанта не ограничено. Очные финальные выступления и торжественная церемония награждения запланированы на 17–18 мая 2024 года в концертных залах Нижнего Тагила. Победители получат возможность выступить на всероссийских культурных площадках.
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