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Posted 4 февраля, 15:14

Published 4 февраля, 15:14

Modified 4 февраля, 15:16

Updated 4 февраля, 15:16

В Тагиле пройдет традиционный фестиваль-конкурс памяти Булата Окуджавы

Тагильчан приглашают вспомнить творчество Булата Окуджавы

4 февраля 2025, 15:14
Фото: 1MI.

В Тагиле пройдет традиционный фестиваль-конкурс памяти Булата Окуджавы

«XI Всероссийский фестиваль-конкурс „Возьмёмся за руки, друзья…“, посвящённый наследию Булата Окуджавы, объявил о старте заявочного этапа. К участию приглашаются как жители Тагила, так и поэты и музыканты других российских городов.

На конкурс могут подать заявки поэты-барды, вокалисты, театральные коллективы, чтецы и музыкальные ансамбли — как профессиональные, так и любительские, проинформировали в пресс-службе мэрии.

Организационную поддержку проекту оказывают свердловский Минкульт, областной Дворец народного творчества, управление культуры администрации Нижнего Тагила и ЦГБ.

Генеральным партнером выступил Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Конкурсная программа разделена на четыре направления: интерпретация песен Окуджавы — для вокалистов и ансамблей, авторская музыка на стихи поэта — номинация для композиторов, художественное чтение прозы или поэзии. Кроме того, в этом году в конкурс включена спецкатегория, приуроченная к юбилею Великой Победы, где исполняются военные песни как самого барда, так и других авторов.

Отборочный этап проходит в дистанционном формате. Количество номинаций для одного конкурсанта не ограничено. Очные финальные выступления и торжественная церемония награждения запланированы на 17–18 мая 2024 года в концертных залах Нижнего Тагила. Победители получат возможность выступить на всероссийских культурных площадках.

Ранее стало известно, что юные тагильчане победили на олимпиаде по робототехнике.

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