Тагильчан приглашают вспомнить творчество Булата Окуджавы

Генеральным партнером выступил Российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. Конкурсная программа разделена на четыре направления: интерпретация песен Окуджавы — для вокалистов и ансамблей, авторская музыка на стихи поэта — номинация для композиторов, художественное чтение прозы или поэзии. Кроме того, в этом году в конкурс включена спецкатегория, приуроченная к юбилею Великой Победы, где исполняются военные песни как самого барда, так и других авторов.