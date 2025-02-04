Тень Маяковского еще витает: отель в Екатеринбурге, где жил поэт, стал памятником

Posted 4 февраля, 16:02
Published 4 февраля, 16:02
Modified 4 февраля, 16:04
Updated 4 февраля, 16:04
Отель построили в 1926 году, а проект здания разработал Константин Бабыкин, известный в то время архитектор. В 1928 году Маяковский жил здесь какое-то время, когда приехал в уральскую столицу для чтения своей новой поэмы. Сообщение об этом появилось на сайте управления охраны памятников региона.
Сейчас здание, где когда-то располагался отель «Ярмарком», занимает действующее медицинское учреждение. Как считают эксперты, постройка сохраняет оригинальный облик, но ее статус еще предстоит утвердить на слушаниях.
Ранее TagilCity.ru составил перечень необычных памятников Нижнего Тагила.