Тень Маяковского еще витает: отель в Екатеринбурге, где жил поэт, стал памятником

Отель построили в 1926 году, а проект здания разработал Константин Бабыкин, известный в то время архитектор. В 1928 году Маяковский жил здесь какое-то время, когда приехал в уральскую столицу для чтения своей новой поэмы. Сообщение об этом появилось на сайте управления охраны памятников региона.