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Posted 4 февраля, 16:02

Published 4 февраля, 16:02

Modified 4 февраля, 16:04

Updated 4 февраля, 16:04

В Екатеринбурге гостиницу, где жил Маяковский, признали памятником архитектуры

Тень Маяковского еще витает: отель в Екатеринбурге, где жил поэт, стал памятником

4 февраля 2025, 16:02
Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

В Екатеринбурге гостиницу, где жил Маяковский, признали памятником архитектуры

В Екатеринбурге стало больше памятников архитектуры. В реестр включено здание в Банковском переулке, стены которого помнят знаменитого пролетарского поэта.

Отель построили в 1926 году, а проект здания разработал Константин Бабыкин, известный в то время архитектор. В 1928 году Маяковский жил здесь какое-то время, когда приехал в уральскую столицу для чтения своей новой поэмы. Сообщение об этом появилось на сайте управления охраны памятников региона.

Сейчас здание, где когда-то располагался отель «Ярмарком», занимает действующее медицинское учреждение. Как считают эксперты, постройка сохраняет оригинальный облик, но ее статус еще предстоит утвердить на слушаниях.

Ранее TagilCity.ru составил перечень необычных памятников Нижнего Тагила.

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