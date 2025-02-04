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Posted 4 февраля, 08:47

Published 4 февраля, 08:47

Modified 4 февраля, 08:49

Updated 4 февраля, 08:49

Ученик гимназии в Екатеринбурге ударил сверстника ножом

Ученик гимназии в Екатеринбурге ударил сверстника ножом

4 февраля 2025, 08:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге ученик гимназии №205 напал на сверстника с ножом. Инцидент произошел 4 февраля 2025 года.

По предварительной информации, один ученик негативно отозвался о матери другого. Подросток возмутился и ударил обидчика ножом, рассказали в пресс-службе областной прокуратуре.

Пострадавшему вызвали врачей. Его отвезли в клинику. В правоохранительных органах и в прокуратуре началась проверка.

Напомним, в одном из населенных пунктов Свердловской области школьники издеваются над одноклассником и бьют его.

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