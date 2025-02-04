Ученик гимназии в Екатеринбурге ударил сверстника ножом

Posted 4 февраля, 08:47
Published 4 февраля, 08:47
Modified 4 февраля, 08:49
Updated 4 февраля, 08:49
По предварительной информации, один ученик негативно отозвался о матери другого. Подросток возмутился и ударил обидчика ножом, рассказали в пресс-службе областной прокуратуре.
Пострадавшему вызвали врачей. Его отвезли в клинику. В правоохранительных органах и в прокуратуре началась проверка.
Напомним, в одном из населенных пунктов Свердловской области школьники издеваются над одноклассником и бьют его.