В Артемовске сотрудник предприятия получит 90 тысяч компенсации за травму на работе

Posted 4 февраля, 08:15
Published 4 февраля, 08:15
Modified 4 февраля, 08:17
Updated 4 февраля, 08:17
Суд вынес решение о компенсации морального вреда работнику «Машиностроительного завода», получившему травму на производстве в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В результате несчастного случая мужчина получил перелом пальца и другие травмы. Суд взыскал с предприятия 90 000 рублей. Решение суда может быть обжаловано, исполнение находится на контроле прокуратуры.
Напомним, туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку.