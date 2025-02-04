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Posted 4 февраля, 08:15

Published 4 февраля, 08:15

Modified 4 февраля, 08:17

Updated 4 февраля, 08:17

В Артемовске сотрудник предприятия получит 90 тысяч компенсации за травму на работе

В Артемовске сотрудник предприятия получит 90 тысяч компенсации за травму на работе

4 февраля 2025, 08:15
Фото: 1MI.
Работник артемовского предприятия получит 90 тысяч рублей компенсации за производственную травму.

Суд вынес решение о компенсации морального вреда работнику «Машиностроительного завода», получившему травму на производстве в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В результате несчастного случая мужчина получил перелом пальца и другие травмы. Суд взыскал с предприятия 90 000 рублей. Решение суда может быть обжаловано, исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напомним, туроператор в Свердловской области заплатит 156 тысяч за отмененную поездку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Моральная компенсация
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