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Posted 4 февраля, 09:40

Published 4 февраля, 09:40

Modified 4 февраля, 09:42

Updated 4 февраля, 09:42

В больнице Нижнего Тагила рассказали подробности смерти пациентки на Вагонке

В больнице Нижнего Тагила рассказали подробности смерти пациентки на Вагонке

4 февраля 2025, 09:40
Фото: 1MI.
3 февраля в городской поликлинике №1 Нижнего Тагила по адресу Окунева, 30 скончалась женщина. Об этом сообщали очевидцы. TagilCity.ru узнал официальную информацию о происшествии.

Пациентке было 77 лет, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе городской больницы №1. Несчастный случай произошел в утренние часы 3 февраля.

Женщина пришла в поликлинику в сопровождении двух сыновей. Села на кушетку в коридоре отдохнуть после сдачи крови на анализы. Через несколько минут ей стало плохо. Сотрудники поликлиники вызвали одновременно скорую медицинскую помощь и бригаду неотложной помощи поликлиники, — прокомментировали редакции в пресс-службе медучреждения.

Известно, что приезда скорой бригадой неотложной помощи поликлиники осуществлялись слаженные мероприятия сердечно-легочной реанимации, непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии, ЭКГ. Однако спасти женщину не удалось.

Женщина скончалась в очереди в больнице Нижнего Тагила
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