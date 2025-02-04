В больнице Нижнего Тагила рассказали подробности смерти пациентки на Вагонке

Posted 4 февраля, 09:40
Published 4 февраля, 09:40
Modified 4 февраля, 09:42
Updated 4 февраля, 09:42
Пациентке было 77 лет, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе городской больницы №1. Несчастный случай произошел в утренние часы 3 февраля.
Женщина пришла в поликлинику в сопровождении двух сыновей. Села на кушетку в коридоре отдохнуть после сдачи крови на анализы. Через несколько минут ей стало плохо. Сотрудники поликлиники вызвали одновременно скорую медицинскую помощь и бригаду неотложной помощи поликлиники, — прокомментировали редакции в пресс-службе медучреждения.
Известно, что приезда скорой бригадой неотложной помощи поликлиники осуществлялись слаженные мероприятия сердечно-легочной реанимации, непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, инфузионной терапии, ЭКГ. Однако спасти женщину не удалось.