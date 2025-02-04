В Екатеринбург пыталась привезти из другой страны более 90 кг нелегального товара

39-летняя женщина пыталась ввезти в россию самолетом ткани, чулочно-носочные изделия, шарфы и палантины, а также множество платьев. На таможне она сообщила, что везет из Душанбе подарки на свадьбу. С ее слов, она приобрела товар на местном таджикском рынке.