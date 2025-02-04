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Posted 4 февраля, 08:49

Published 4 февраля, 08:49

Modified 4 февраля, 08:51

Updated 4 февраля, 08:51

В Екатеринбург пыталась привезти из другой страны более 90 кг нелегального товара

В Екатеринбург пыталась привезти из другой страны более 90 кг нелегального товара

4 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбург пытались незаконно ввезти более 90 кг нелегального товара из Таджикистана.

39-летняя женщина пыталась ввезти в россию самолетом ткани, чулочно-носочные изделия, шарфы и палантины, а также множество платьев. На таможне она сообщила, что везет из Душанбе подарки на свадьбу. С ее слов, она приобрела товар на местном таджикском рынке.

В результате весь товар изъяли, а нарушительнице грозит крупный штраф, пишет пресс-служба Уральской таможни.

Ранее сообщалось, что приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Таможня#Екатеринбург#Инцидент#Уральская таможня
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