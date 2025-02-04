В Екатеринбург пыталась привезти из другой страны более 90 кг нелегального товара

Posted 4 февраля, 08:49
Published 4 февраля, 08:49
Modified 4 февраля, 08:51
Updated 4 февраля, 08:51
39-летняя женщина пыталась ввезти в россию самолетом ткани, чулочно-носочные изделия, шарфы и палантины, а также множество платьев. На таможне она сообщила, что везет из Душанбе подарки на свадьбу. С ее слов, она приобрела товар на местном таджикском рынке.
В результате весь товар изъяли, а нарушительнице грозит крупный штраф, пишет пресс-служба Уральской таможни.
Ранее сообщалось, что приставы конфисковали снегоболотоход у жителя Тугулыма за взятку.